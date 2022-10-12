快訊

私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廖老大馬尾妹店員下身「邪惡蜜桃」見客 網友驚呼：阿娘喂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享廖老大飲料店員照片，只見她穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。 圖擷自爆廢公社
一名網友分享廖老大飲料店員照片，只見她穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。 圖擷自爆廢公社

台灣賽車教父廖老大創業開手搖飲料店，不過飲料口味卻屢遭批評，甚至陸續傳出有加盟店歇業的消息。一名網友在臉書分享廖老大飲料店員照片則再掀話題，只見馬尾妹穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。

一名網友在臉書「爆廢公社分享一張照片，只見身穿廖老大飲料店制服的馬尾妹專心製作飲料，但她下半身穿的熱褲太短，無法完全包住屁股蛋。這幕「蜜桃春光」讓原PO不禁大嘆，「生意再不好也沒招了」。

照片曝光後吸引眾多網友熱烈回應，「哪家店」、「還沒喝就阿娘喂」、「想喝飲料了」、「必須買爆」、「這是哪裡我想去捧場」、「發文不附上地址，著實不可取」；不過也有人認為不必穿得那麼清涼，「這樣真的沒比較好看…」、「這種看了更不想喝」、「是賣飲料又不是賣屁屁」。

正當網友紛紛熱議馬尾妹店員的火辣照片時，疑似當事人現身回應，她表示不介意被客人拍照，但對於照片被放大一事十分介意，不僅照片被放大、原本45公斤更被拍得像65公斤，讓她直呼「真的拍得很失敗」、「過來重拍！享任選一杯免費飲料」。

一名網友分享廖老大飲料店員照片，只見她穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。 圖擷自爆廢公社
一名網友分享廖老大飲料店員照片，只見她穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。 圖擷自爆廢公社

疑似被拍的馬尾妹現身回應，她表示不介意被拍，但對於原PO放大自己照片十分介意。 圖擷自爆廢公社
疑似被拍的馬尾妹現身回應，她表示不介意被拍，但對於原PO放大自己照片十分介意。 圖擷自爆廢公社

疑似被拍的馬尾妹現身回應，她表示不介意被拍，但對於原PO放大自己照片十分介意。 圖擷自爆廢公社
疑似被拍的馬尾妹現身回應，她表示不介意被拍，但對於原PO放大自己照片十分介意。 圖擷自爆廢公社

手搖飲料 廖老大 爆廢公社

延伸閱讀

日清純系女優「想留回憶」踏入暗黑界 母知情卻因這點隱瞞父

高速公路男裸下身開車！女伴衣衫不整 遇警急穿褲解釋原因

她問哪間飲料店「調理最難背？」 過來人秒答這間：手拉糖是地獄

親測廖老大飲料！館長推2飲料「意外好喝」這2款苦到崩潰

相關新聞

廖老大馬尾妹店員下身「邪惡蜜桃」見客 網友驚呼：阿娘喂

台灣賽車教父廖老大創業開手搖飲料店，不過飲料口味卻屢遭批評，甚至陸續傳出有加盟店歇業的消息。一名網友在臉書分享廖老大飲料店員照片則再掀話題，只見馬尾妹穿著清涼短褲露出屁股蛋...

日本甜心大胃王近況曝 粉絲完全認不出：變化是不是太大了？

日本正妹大胃王木下佑香，過去在2009年大胃王節目中出道後，就受到不少粉絲喜愛，她曾挑戰過50顆雞蛋和巨型「壽司蛋糕」，甚至五大盤咖哩飯，昨天她更一口氣買了7包的韓式冷凍水餃煮來吃，平均一包大概有39~41顆。

紫渝勁敵現身？新竹「超正里長參選人」美照曝光 網嗨翻：想遷戶籍

年底九合一大選倒數，除了參選人的學經歷和政見之外，外型顏值也是許多網友討論的話題，8月有一名新北市永和區永福里的參選人陳紫渝，因為甜美的外貌獲封「最美參選人」的稱號，近日又有網友貼出另一名新竹市里長參選人的照片...

不科學視角！正妹夜爬象山「峰峰相連」 起底是超辣女醫師

一名正妹女醫師去年（2021）曾上過PTT表特版，甜美臉蛋加上火辣身材引起鄉民熱議，被搜出是網美「綠肥兒」，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片，「峰峰相連」的視角再度掀起關注...

穿這樣吃飯？長髮妹「大尺度透視裝」下面被看光 網嗨：好有勇氣

穿這樣去餐廳吃飯會不會太惹火了！有女網友在臉書社團PO出一張照片，一名長髮女子穿著黑色比基尼，下半身還套上一件薄紗長褲，露出神秘三角地帶，超火辣的穿...

【一劍浣春秋】沒有片拍只能賣 退休女優有點慘

常常有人在問，女優引退了要幹嘛？現在睡在誰的床上？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。