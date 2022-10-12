廖老大馬尾妹店員下身「邪惡蜜桃」見客 網友驚呼：阿娘喂

台灣賽車教父廖老大創業開手搖飲料店，不過飲料口味卻屢遭批評，甚至陸續傳出有加盟店歇業的消息。一名網友在臉書分享廖老大飲料店員照片則再掀話題，只見馬尾妹穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。

一名網友在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見身穿廖老大飲料店制服的馬尾妹專心製作飲料，但她下半身穿的熱褲太短，無法完全包住屁股蛋。這幕「蜜桃春光」讓原PO不禁大嘆，「生意再不好也沒招了」。

照片曝光後吸引眾多網友熱烈回應，「哪家店」、「還沒喝就阿娘喂」、「想喝飲料了」、「必須買爆」、「這是哪裡我想去捧場」、「發文不附上地址，著實不可取」；不過也有人認為不必穿得那麼清涼，「這樣真的沒比較好看…」、「這種看了更不想喝」、「是賣飲料又不是賣屁屁」。

正當網友紛紛熱議馬尾妹店員的火辣照片時，疑似當事人現身回應，她表示不介意被客人拍照，但對於照片被放大一事十分介意，不僅照片被放大、原本45公斤更被拍得像65公斤，讓她直呼「真的拍得很失敗」、「過來重拍！享任選一杯免費飲料」。

一名網友分享廖老大飲料店員照片，只見她穿著清涼短褲露出屁股蛋，讓不少網友紛紛大喊「阿娘喂」。 圖擷自爆廢公社

疑似被拍的馬尾妹現身回應，她表示不介意被拍，但對於原PO放大自己照片十分介意。 圖擷自爆廢公社