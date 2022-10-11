紫渝勁敵現身？新竹「超正里長參選人」美照曝光 網嗨翻：想遷戶籍

年底九合一大選倒數，除了參選人的學經歷和政見之外，外型顏值也是許多網友討論的話題，8月有一名新北市永和區永福里的參選人陳紫渝，因為甜美的外貌獲封「最美參選人」的稱號，近日又有網友貼出另一名新竹市里長參選人的照片，不僅外型亮眼，還散發出知性氣質美，再度引發網友暴動，被認為是「紫渝勁敵」！

九合一選舉倒數，不少高顏值參選人引發討論，包括新北市永福里長參選人陳紫渝、台中市議員參選人林京玲都被網友點名「超美參選人」，近日又有網友在PTT、Dcard發文分享新竹東區埔頂里里長參選人何芝寧的照片，大讚她才是「最正的里長候選人」，表示「在新竹科學園區附近生活真的很讚！不僅工作近、生活機能優，還有正妹可以來為里上服務，竹科人真好！」

今年參選新竹市東區埔頂里長的何芝寧，擁有文藝氣質的美貌、纖細的身材，被認為是「紫渝勁敵」！ 圖／擷自埔頂里何芝寧粉專

今年參選新竹市東區埔頂里長的何芝寧，有著文藝氣質的美貌、纖細的身材，她曾在粉專發文透露，從小在新竹市長大，見證埔頂里的蛻變成長，不想錯過這次為家鄉服務的機會。何芝寧也提出9項政見，包含「全力推動空橋設立」、「爭取市府推動幼兒雙語教學，向下紮根」、「加速推動關埔二期重劃區內的公園設立」等。

何芝寧照片曝光後，引發大批網友暴動，「這個比紫瑜正欸，有一種比較聰明的感覺」、「哇這個真的正，跟紫渝有得拼」、「這個才真的正..贏慘」、「以後要在永福里跟埔頂里兩邊跑了」、「里長，我戶籍遷好了」、「我先遷戶口了」。