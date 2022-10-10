快訊

左側睡能減少胃酸逆流！哪種睡眠姿勢最健康？專科醫師這麼說

郁方驚曝曾抖內給「爬山台灣之光」 感嘆遇到詐騙

12億新竹棒球場整修逾2個月 他曝最新照怒了：還是一樣！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不科學視角！正妹夜爬象山「峰峰相連」 起底是超辣女醫師

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女醫師因臉蛋甜美、身材火辣引鄉民熱議，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片。圖擷自綠肥兒IG
一名女醫師因臉蛋甜美、身材火辣引鄉民熱議，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片。圖擷自綠肥兒IG

一名正妹醫師去年（2021）曾上過PTT表特版，甜美臉蛋加上火辣身材引起鄉民熱議，被搜出是網美「綠肥兒」，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片，「峰峰相連」的視角再度掀起關注。

綠肥兒畢業於陽明交大，目前是不分科住院醫師，IG有超過13萬人追蹤，近日貼出她夜爬象山的一組照片，貼文寫著「粉底液太白了塗到好像鬼，就加減看吧」，照片中綠肥兒穿著灰色的Bra Top背心和高腰短褲，其中第四張由側面拍攝的火辣視角照，與景色「峰峰相連」相連，引發網友暴動。

由側面拍攝的火辣視角照，引發網友暴動。圖擷自綠肥兒IG
由側面拍攝的火辣視角照，引發網友暴動。圖擷自綠肥兒IG

網友大飽眼福紛紛留言「這麼美的鬼很可以」、「這個身材不科學」、「反正重點就是第四張，讚」、「雖然照片霧，綠肥還是很漂亮呀」、「這夜景很棒」、「穿拖鞋爬山也太辛苦」。

陽明交大 正妹 醫師

相關新聞

【一劍浣春秋】沒有片拍只能賣 退休女優有點慘

常常有人在問，女優引退了要幹嘛？現在睡在誰的床上？

不科學視角！正妹夜爬象山「峰峰相連」 起底是超辣女醫師

一名正妹女醫師去年（2021）曾上過PTT表特版，甜美臉蛋加上火辣身材引起鄉民熱議，被搜出是網美「綠肥兒」，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片，「峰峰相連」的視角再度掀起關注...

穿這樣吃飯？長髮妹「大尺度透視裝」下面被看光 網嗨：好有勇氣

穿這樣去餐廳吃飯會不會太惹火了！有女網友在臉書社團PO出一張照片，一名長髮女子穿著黑色比基尼，下半身還套上一件薄紗長褲，露出神秘三角地帶，超火辣的穿...

高虹安發言人顏值爆表掀話題 男粉絲超嗨：民眾黨第一美女！

年底九合一大選逐漸逼近，民眾黨新竹市長參選人高虹安，也因為高學歷加上科技業經歷，讓她在網路上具有高度關注。然而，高虹安競選辦公室發言人徐千晴針對選戰議題反擊綠營，不僅口條清晰犀利，超高顏值也在網路上掀起討論。

20歲清純女星「被關廁所」缺席舞台 崩潰求救：想破門

日本7人女子偶像團體「#YOYOYO」1日在東京涉谷Spotify O-WEST舉行聯合演出，然而成員之一的「由良夢來」卻在演出前被反鎖在廁所裡，儘管立刻用手機向工作人員求救，但對方用盡辦法都無法在演出前將她救出，最後只能缺席舞台，由其他成員完成表演。

穿這樣比較涼！正妹公園運動不斷搖擺 網噴鼻血：根本沒穿

穿這樣運動會不會太辣了！日前有網友在臉書社團分享一段正妹運動的短片，雖然畫面只有短短13秒鐘，但超養眼的穿著，讓網友們看了大噴鼻血，忍不住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。