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不科學視角！正妹夜爬象山「峰峰相連」 起底是超辣女醫師
一名正妹女醫師去年（2021）曾上過PTT表特版，甜美臉蛋加上火辣身材引起鄉民熱議，被搜出是網美「綠肥兒」，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片，「峰峰相連」的視角再度掀起關注。
綠肥兒畢業於陽明交大，目前是不分科住院醫師，IG有超過13萬人追蹤，近日貼出她夜爬象山的一組照片，貼文寫著「粉底液太白了塗到好像鬼，就加減看吧」，照片中綠肥兒穿著灰色的Bra Top背心和高腰短褲，其中第四張由側面拍攝的火辣視角照，與景色「峰峰相連」相連，引發網友暴動。
網友大飽眼福紛紛留言「這麼美的鬼很可以」、「這個身材不科學」、「反正重點就是第四張，讚」、「雖然照片霧，綠肥還是很漂亮呀」、「這夜景很棒」、「穿拖鞋爬山也太辛苦」。
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