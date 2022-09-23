快訊

獨／來陰的？民進黨要資策會3天內交高虹安資料 柯文哲下令回擊

打高端想赴日本得先自費3500做PCR？ 王必勝認了：日本現在未列高端

諾盧颱風生成「雙颱共舞」 氣象局：明天嚴防局部大雨

【一劍浣春秋】近水樓台先得月？你想當女優的經紀人嗎？

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
東雲美玲說還有活動真是奇蹟。 圖／翻攝自dmm
東雲美玲說還有活動真是奇蹟。 圖／翻攝自dmm

近來AV界的頭條新聞是什麼？

自然事務所「４４Management」的經紀人捲款潛逃，女優「日向夏」在twitter發文，說經紀人高橋不但把事務所的帳戶盜領一空，還向合作廠商及影迷借了不少錢，在畏罪潛逃前還用官方twitter的名義到處私訊借錢，可見他個人的財務黑洞超級大⋯⋯

擁有相澤南的事務所44Management驚傳經紀人捲款潛逃。 圖／翻攝自eroerogazo
擁有相澤南的事務所44Management驚傳經紀人捲款潛逃。 圖／翻攝自eroerogazo

接下來會怎麼樣呢？AV界的看法是４４Managem接下來會很糟糕，也難怪這間經紀公司的頂級新秀「東雲美玲」會說現在還有活動真是奇蹟，而這消息也說明了為什麼之前女優「星麻里亞」在社群抱怨兩個月前拍片的酬勞到現在都沒入帳，原來不是事務所欺負女優，而是根本沒錢了〜

所以經紀人是這一行的不定時炸彈？其實在過去，經紀人最主要的問題是和女優吵架或感情糾紛，之前澁谷果歩和經紀人就搞得水火不容，經紀人甚至對我們說他被澁谷果步殺了又殺一身是傷；而另一家事務所Arrows的經紀人則是被密告說酒後亂性和女優發生關係，雖然他矢口否認自己亂搞，但因為女優指證歷歷，最後經紀公司還是決定扣他薪水，再犯就開除！

星麻里亞告狀說片酬沒領到。 圖／翻攝自twitter@maria_hoshi8
星麻里亞告狀說片酬沒領到。 圖／翻攝自twitter@maria_hoshi8

看到這裡，你是不是覺得當經紀人很辛苦？

可以說是，也可以說不是，你說他們很辛苦他們真的很辛苦，一個人要管十幾個女優，沒有代班人制度可說是一年365天都要幹活沒有休假，然後除了底薪外想賺獎金就得幫女優找工作抽成，假如手上的女優都不能打那日子就難過了。更不要說這一行學長學弟制極重，絕大部分的前輩身上都有刺青不是暴走族就是小混混，如果不會讀空氣被大家排擠就算了，霸凌就太恐怖了，也難怪這一行流動率一直很大。

但你說閒這一行也真的很閒，女優去拍片去活動基本上你把人帶到就好，其他的就不關你的事了，然後女優一次拍片就12小時，中間的時間全是你的，這樣的工作不好嗎？

川島和津實嫁給經紀人只是未經證實的謠言。 圖／翻攝自amazon
川島和津實嫁給經紀人只是未經證實的謠言。 圖／翻攝自amazon

最重要的是，川島和津實嫁給經紀人的例子在前，會有人期待把女優娶回家對吧？

但這偏偏是大家對這個行業最大的誤解：首先，雖然川島和津實嫁給經紀人的新聞很早就有了，而當時在業界的經紀人大多離職了，但就在下訪談各事務所社長後得到的答案是「沒聽說」、「不太可能」、極有可能是假新聞；二來這一行並不允許經紀人和女優談戀愛，文章一開始提到的經紀人只是一夜情就被扣薪水，萬一談戀愛的話更是會鞭數十、驅之別院⋯⋯

和經紀人吵翻的橋本有菜。 圖／翻攝自dmm
和經紀人吵翻的橋本有菜。 圖／翻攝自dmm

但，愛情來了誰也擋不住不是嗎？

這樣講也沒錯，不過螢幕上性格超好的女優私底下是什麼樣子誰知道？AV片商給的資料根本不能信，女優之前的工作、學歷、出身地甚至連身高及罩杯都是假的，本人的個性和淫光幕前南轅北轍的更是不在少數；可愛的女優可能很可恨、漂亮的女優可能超雞歪，前面就提到澁谷果步就是難以相處，搞到經紀人被罵到受不了寧願辭職去工地拿電鑽，橋本有菜之所以會跳槽換事務所也是和原經紀人鬧得不可開交，所以你真的以為當經紀人可以近水樓台先得月？搞不好那是地獄的入口！

看到這兒，還有人想去做經紀人嗎？

女優

延伸閱讀

【一劍浣春秋】陸留學生在日惡意散播HIV病毒 女優也可能中獎？

成人片場房間藏玄機？日女優深田詠美實地走訪 驚曝導演巧思

【一劍浣春秋】男友男優不一樣！女優在床上最大的不同是？

【一劍浣春秋】片中能征善戰的她⋯私底下根本不做愛？

相關新聞

【一劍浣春秋】近水樓台先得月？你想當女優的經紀人嗎？

近來AV界的頭條新聞是什麼？

「我妹上新聞」加碼曝側乳福利照 鄉民狂喊大舅子：我有多買一支哀鳳14

有一名網友表示，他妹妹最近登上新聞版面，火辣的照片馬上吸引網友目光，引起暴動，網友也紛紛開玩笑爭搶喊原po「小舅子」，並有人說有多買一台iphone14 為了吸引原po注意。

【一劍浣春秋】陸留學生在日惡意散播HIV病毒 女優也可能中獎？

這陣子有則新聞震撼了日本，那就是「中國大陸留學生惡意散播HIV(愛滋病毒)」！

插畫正妹太辣！日本男友拉入後巷親熱 要求講AV常用詞

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨晚（13/9）一集主題是「港日の戀」，邀請到模特兒兼插畫家KITKAT分享與日本男友交往趣事...

廖老大飲料店靠「電眼女孩」平息戰火 網友喊好香：跪求店址

賽車教父廖老大創立的「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊」飲料店，短時間內吸引大量加盟主，造成品質上的不穩定，再加上直播時的爭議發言，相關話題都在網路上引發討論。不過，日前一名女網友在臉書上分享一張門市照片，留言處不僅沒有出現火藥味，還有不少人激喊「跪求店址！」

正妹打疫苗上衣滑落「超兇上圍看光光」 網嗨喊：看得好心疼

本土疫情再度升溫，不少人趕緊接種疫苗。對此，就有網友在臉書社團分享一段正妹打疫苗的影片，雖然畫面只有短短14秒鐘，但正妹超火辣的身材，讓大批網友看了猛噴鼻血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。