【一劍浣春秋】近水樓台先得月？你想當女優的經紀人嗎？

近來AV界的頭條新聞是什麼？

自然事務所「４４Management」的經紀人捲款潛逃，女優「日向夏」在twitter發文，說經紀人高橋不但把事務所的帳戶盜領一空，還向合作廠商及影迷借了不少錢，在畏罪潛逃前還用官方twitter的名義到處私訊借錢，可見他個人的財務黑洞超級大⋯⋯

擁有相澤南的事務所44Management驚傳經紀人捲款潛逃。 圖／翻攝自eroerogazo

接下來會怎麼樣呢？AV界的看法是４４Managem接下來會很糟糕，也難怪這間經紀公司的頂級新秀「東雲美玲」會說現在還有活動真是奇蹟，而這消息也說明了為什麼之前女優「星麻里亞」在社群抱怨兩個月前拍片的酬勞到現在都沒入帳，原來不是事務所欺負女優，而是根本沒錢了〜

所以經紀人是這一行的不定時炸彈？其實在過去，經紀人最主要的問題是和女優吵架或感情糾紛，之前澁谷果歩和經紀人就搞得水火不容，經紀人甚至對我們說他被澁谷果步殺了又殺一身是傷；而另一家事務所Arrows的經紀人則是被密告說酒後亂性和女優發生關係，雖然他矢口否認自己亂搞，但因為女優指證歷歷，最後經紀公司還是決定扣他薪水，再犯就開除！

星麻里亞告狀說片酬沒領到。 圖／翻攝自twitter@maria_hoshi8

看到這裡，你是不是覺得當經紀人很辛苦？

可以說是，也可以說不是，你說他們很辛苦他們真的很辛苦，一個人要管十幾個女優，沒有代班人制度可說是一年365天都要幹活沒有休假，然後除了底薪外想賺獎金就得幫女優找工作抽成，假如手上的女優都不能打那日子就難過了。更不要說這一行學長學弟制極重，絕大部分的前輩身上都有刺青不是暴走族就是小混混，如果不會讀空氣被大家排擠就算了，霸凌就太恐怖了，也難怪這一行流動率一直很大。

但你說閒這一行也真的很閒，女優去拍片去活動基本上你把人帶到就好，其他的就不關你的事了，然後女優一次拍片就12小時，中間的時間全是你的，這樣的工作不好嗎？

川島和津實嫁給經紀人只是未經證實的謠言。 圖／翻攝自amazon

最重要的是，川島和津實嫁給經紀人的例子在前，會有人期待把女優娶回家對吧？

但這偏偏是大家對這個行業最大的誤解：首先，雖然川島和津實嫁給經紀人的新聞很早就有了，而當時在業界的經紀人大多離職了，但就在下訪談各事務所社長後得到的答案是「沒聽說」、「不太可能」、極有可能是假新聞；二來這一行並不允許經紀人和女優談戀愛，文章一開始提到的經紀人只是一夜情就被扣薪水，萬一談戀愛的話更是會鞭數十、驅之別院⋯⋯

和經紀人吵翻的橋本有菜。 圖／翻攝自dmm

但，愛情來了誰也擋不住不是嗎？

這樣講也沒錯，不過螢幕上性格超好的女優私底下是什麼樣子誰知道？AV片商給的資料根本不能信，女優之前的工作、學歷、出身地甚至連身高及罩杯都是假的，本人的個性和淫光幕前南轅北轍的更是不在少數；可愛的女優可能很可恨、漂亮的女優可能超雞歪，前面就提到澁谷果步就是難以相處，搞到經紀人被罵到受不了寧願辭職去工地拿電鑽，橋本有菜之所以會跳槽換事務所也是和原經紀人鬧得不可開交，所以你真的以為當經紀人可以近水樓台先得月？搞不好那是地獄的入口！

看到這兒，還有人想去做經紀人嗎？