「我妹上新聞」加碼曝側乳福利照 鄉民狂喊大舅子：我有多買一支哀鳳14

有一名網友表示，他妹妹最近登上新聞版面，火辣的照片馬上吸引網友目光，引起暴動，網友也紛紛開玩笑爭搶喊原po「小舅子」，並有人說有多買一台iphone14 為了吸引原po注意。

一名網友在PTT表特版以「我妹上新聞」發文，他表示媽媽最近傳了妹妹上新聞版面的連結給他，內容是妹妹出席「女鬼橋開魂錄」遊戲的宣傳活動，照片中她穿著細肩帶黑洋裝，露出姣好身材。

原po也加碼了幾張妹妹的生活照，包含泳衣、日常照，可見妹妹長相甜美，身材火辣，甚至有一張側邊開衩無袖毛衣，側乳若隱若現，讓人看了直噴鼻血。網友也指出，原po妹妹是網美「楚燕」， IG有萬人追蹤。

看完貼文網友也暴動留言，「大舅子今晚想吃點什麼」、「大舅子您還認得我嗎？我小陳啊」、「大舅子好」、「小舅子iphone12再忍忍，我訂的14快到了」、「大舅，上週準備了一些微熱山丘的蛋黃酥何時方便拿給你和媽媽」、「原po才是我大舅子，樓上的不排除提告」、「很正必須推」。