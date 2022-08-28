正妹候選人又一位？比基尼宣傳照甜喊「選里長」 網嗨：支持

2022九合一選舉即將到來，不少參選人無不卯足全力，就是希望能獲得選民青睞，當中也有顏值擔當的參選人受到矚目，如準備參選新北市永和區永福里里長的陳紫渝、台中市中西區議員候選人林京玲，都是外型亮眼的正妹。近日網路上還出現一名比基尼美女也表示要參選里長，讓不少網友們看了相當興奮，但事實曝光，這只是她的Kuso宣言。

這名正妹名叫「江溫蒂」，她日前在自己社群媒體IG表示要競選台中市南屯區大誠里里長，還發表競選宣言，寫道自己相信「青春活力美少女就是改變世界的力量」。江溫蒂說青春讓她更有精神去嘗試學習，「活力就是我對事物都充滿熱情，美少女都擁有可以把世界變可愛的魔法。我決定從參選里長開始，用可愛與閃亮亮的神祕力量改變世界！懇請支持！江溫蒂！」。

江溫蒂還PO出一張穿著性感比基尼，在海邊戲水的宣傳海報，上面還寫著「大誠里里長候選人！青春、活力、閃亮亮美少女 里民的希望」等競選口號，讓不少網友們看了相當興奮，紛紛留言力挺「我一定投」、「別人家的里長從來不讓人失望」、「全力支持啦」、「回家投票」、「候選人都越來越狠」、「只有年輕人才了解年輕人的訴求，絕對支持」、「怎麼辦，又要搬去台中當助理了」。

但真相可能要讓粉絲們心碎，因為江溫蒂也在文中澄清這次參選是假的，她說自己還沒當老師之前的確是想要選里長，但這次的參選只是Kuso，「四年後再去角逐全台最美里長這個稱號吧」，而網友們看了也有點小失望，「我剛剛以為是真的這次要選」、「差點搬去台中」、「真假啦？」、「本來打算找戶口名簿遷戶口了」、「我以為是真的」、「看來得在三年後搬去支持妳，哈哈」。