【一劍浣春秋】新法正在毀滅AV界！賺不到錢的女優流落何方？

你有在關注女優的社群嗎？有沒有發現她們近來最愛說的一句話是什麼？

「好不容易，我終於去拍片了。」

這是什麼意思？意思就是之前她們都沒事可做，在日本政府高效率地在兩個月內完成AV新法立法並且付諸實施後，照理來說更有人權、更不會被欺負的AV女優卻一如想像地發出悲鳴：根據一份針對現役430位女優調查的問卷顯示，有超過一半（51.9%）的女優說在新法實施後工作變少，接近兩成的女優（16.7%）完全沒有工作，還有接近四成（37%）的女優說收入少了一半⋯⋯

被AV新法逼到引退，愛上未央不甘心。 圖／翻攝自dmm

我們都知道女優之所以願意在淫光幕和年紀可以做自己霸拔的男優做愛絕對不是欠幹而是缺錢，如果待在這一行沒錢可賺的話那她們會毫不猶豫地選擇離開：像號稱是未來藥劑士的「愛上未央」在觀望了三個月後選擇引退，她說在新法實施後的七月她完全沒工作，八月好不容易有了一支作品邀約，然後到了九月又是什麼都沒有⋯⋯她很清楚自己撐不住了，被AV界淘汰了，和事務所商量後就很乾脆地宣布退休。

但她愈想愈幹，在引退聲明中忍不住發洩這麼寫道：「沒辦法對抗AV新法帶來的負面影響是我能力不足，但我永遠不會忘了是AV新法毀了我的夢想⋯⋯」

新有菜換名跳槽，說明頂級女優不受新法影響。 圖／翻攝自dmm

所以別看「新有菜」風光跳槽新東家那規格高得嚇人，感覺AV界還是欣欣向榮，那只是因為有像她這樣的金字塔頂端不受影響，她們是被片商框下來的掌上明珠，只要針對拍片稍微修一下合約就可以；真正被打擊到的就是像愛上未央這樣必須等待片商施捨拍片機會的企劃女優，因為新法賦予女優無條件下架作品的權力，片商為了避免拍好的心血無法上架所以大幅減少拍片，愈多人要一起運動的大鍋炒或合輯愈不敢拍，讓很多什麼片子都拍讓片酬積少成多的女優頓時什麼都沒了！

未來大鍋炒的合輯可能消失。 圖／翻攝自amazon

那引退後，她們去哪了呢？

才剛決定不玩的櫻美雪應該可以做為參考：想當初這位女優也是頗受關注的新人，片商本中說剛出道的她可是個「3秒就會讓你愛上她的美少女」，而她也很爭氣，入圍了2017年的FAZNA成人大賞最優秀新人獎，雖然毫不意外地敗給了當時如日中天的AV救世主高橋聖子，但入圍就是肯定，而她也在2019年來到台灣參加成人博覽會－－雖然隨著資歷的累積讓她逐漸邊緣化，不過櫻美雪靠著轉型為輕熟女以及不斷變換藝名偽裝成新人還是努力撐下去，但新法一出她就兵敗如山倒，只能宣布引退然後附了一個網址告訴影迷「來找我」！

櫻美雪玩完，下一步是在風俗界賣肉。 圖／翻攝自s-cute

她去做什麼了呢？應該很多朋友猜到了，她去賣鮑鮑了－－雖然AV女優墮落風塵是稀鬆平常，因為她們很多就是從那兒來的，但能當AV女優還是稍微好那麼一點的，因為男優固定篩檢性病，各種危險性行為都會事先作好防護，而且女優不點頭片商不能硬上，比起不知道是什麼樣嫖客上門的風俗業工作條件真的好很多，但現在沒辦法了巴比Q了，這些沒辦法做上班族的女優在AV界活不下去，只能乖乖地回去風俗界賣肉⋯⋯

有人說生命自己會找到出口，我也完全同意，AV界一定可以找到既符合新法又讓女優能好好工作賺到錢的方法，但現實的狀況是新法來勢洶洶，雖然最頂尖的女優影響不大，但那些撐住發片量的二三線女優是遭到毀滅性的打擊，等到片商和事務所找到方法只怕女優也死傷慘重，如果傳言兩年後禁止實質性交的話那只怕也不用再找人了，我們從小到大喜歡看的日本AV會嚴重萎縮、一些朋友喜歡的素人企劃從此灰飛煙滅〜