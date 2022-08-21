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台大學霸正妹解放了！辣穿比基尼露渾圓翹臀 網嗨喊：暈爆了
雄女學霸馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，甜美長相加上優異成績，讓她瞬間在網路上爆紅。向來穿衣保守的小馮，近日在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動，直呼「被辣暈了！」
小馮日前在IG發文表示，朋友從暑假開始就一直慫恿她當海灘辣妹，但她試穿後覺得還是不要自取其辱，因此只有買下半身，打算上半身穿件背心就好，「結果在民宿受到大家溫馨鼓勵，才臨時決定借朋友的另一件來穿，想說之後再把顏色P成一樣的」。
只見一行人開心地在海邊拍照，小馮穿著全套比基尼上陣，露出螞蟻腰、纖細長腿和渾圓美臀，身材曲線一覽無遺，讓網友看了猛噴鼻血。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「被辣暈」、「美尻有看有推」、「臀線真的好性感好美，讓人受不了」、「小馮的夏天，S曲線加上小蠻腰，暈爆了，真香」、「這翹臀可以駕馭小丁」、「現在考台大還來得及嗎」、「這種時候只能求正面了」。
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