台大學霸正妹解放了！辣穿比基尼露渾圓翹臀 網嗨喊：暈爆了

雄女學霸馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，甜美長相加上優異成績，讓她瞬間在網路上爆紅。向來穿衣保守的小馮，近日在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動，直呼「被辣暈了！」

小馮日前在IG發文表示，朋友從暑假開始就一直慫恿她當海灘辣妹，但她試穿後覺得還是不要自取其辱，因此只有買下半身，打算上半身穿件背心就好，「結果在民宿受到大家溫馨鼓勵，才臨時決定借朋友的另一件來穿，想說之後再把顏色P成一樣的」。

只見一行人開心地在海邊拍照，小馮穿著全套比基尼上陣，露出螞蟻腰、纖細長腿和渾圓美臀，身材曲線一覽無遺，讓網友看了猛噴鼻血。