快訊

余苑綺直腸癌病逝 醫師：已超出「平均30個月」存活時間

美國印第安納州長今訪台 將晉見蔡總統、會半導體廠商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大學霸正妹解放了！辣穿比基尼露渾圓翹臀 網嗨喊：暈爆了

聯合新聞網／ 綜合報導
小馮在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動。圖／翻攝自馮琪淯IG
小馮在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動。圖／翻攝自馮琪淯IG

雄女學霸馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，甜美長相加上優異成績，讓她瞬間在網路上爆紅。向來穿衣保守的小馮，近日在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動，直呼「被辣暈了！」

小馮日前在IG發文表示，朋友從暑假開始就一直慫恿她當海灘辣妹，但她試穿後覺得還是不要自取其辱，因此只有買下半身，打算上半身穿件背心就好，「結果在民宿受到大家溫馨鼓勵，才臨時決定借朋友的另一件來穿，想說之後再把顏色P成一樣的」。

只見一行人開心地在海邊拍照，小馮穿著全套比基尼上陣，露出螞蟻腰、纖細長腿和渾圓美臀，身材曲線一覽無遺，讓網友看了猛噴鼻血。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「被辣暈」、「美尻有看有推」、「臀線真的好性感好美，讓人受不了」、「小馮的夏天，S曲線加上小蠻腰，暈爆了，真香」、「這翹臀可以駕馭小丁」、「現在考台大還來得及嗎」、「這種時候只能求正面了」。

小馮在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動。圖／翻攝自馮琪淯IG
小馮在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動。圖／翻攝自馮琪淯IG
小馮在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動。圖／翻攝自馮琪淯IG
小馮在IG曬出一系列比基尼泳裝戲水照，引來大批網友暴動。圖／翻攝自馮琪淯IG

台大 學霸 正妹 醫學系 比基尼 雄女

延伸閱讀

新北超甜美女警比基尼照太火辣 網友暴動：請逮捕我

水鬼抓交替？比基尼正妹海邊玩水 驚見詭異手伸出

童玩節海報驚現比基尼辣妹+超跑宣傳挨批？ 宜蘭縣府回應了

學霸男神超狂「雙第一」學歷曝光 自謙「數學還可以」

相關新聞

【一劍浣春秋】想去AV界工作⋯男優、片商、事務所哪個好？

如果能加入AV界，你最想在哪兒做事？

【一劍浣春秋】AV新法實施後⋯女優禁忌清單大更新！

最近很多人在問，AV新法實施了沒、對AV界有什麼影響？

台大學霸正妹解放了！辣穿比基尼露渾圓翹臀 網嗨喊：暈爆了

雄女學霸馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，甜美長相加上優異成績，讓她瞬間在網路上爆紅。向來穿衣保守的小馮，近日在IG曬出一系列比基尼泳裝...

墾丁再現最美風景！2比基尼辣妹騎重機超吸睛 釣出本尊回留言

墾丁是台灣夏天戲水的勝地，不論海邊或墾丁大街，隨處可見穿著火辣的比基尼辣妹，而日前有民眾在墾丁路上拍到僅穿泳裝騎車的正妹，引起網友廣大的討論，如今又有人看見兩名穿比基尼騎重機的女子，再度引起網路上的熱議。

正妹里長參選人陳紫渝超吸睛 網推「她」才是全台最美：名字都仙氣

每到選舉，不少有意投入選戰的參選人無不使出渾身解數，為了就是希望能給民眾留下印象，爭取選票。而除了學經歷和政績之外，外型也是許多人關注的焦點，這幾天網路、媒體不斷報導一名新北市永和區永福里的正妹里長候選人陳紫渝，甜美亮麗的外貌吸引了不少人的目光，網路上就有人分享另一位正妹議員候選人「林京玲」，並大讚她才是全台最正候選人。

23歲正妹選里長！「激似IU」美照曝光 網暴動：準備遷戶籍

2022九合一大選將到來，不少候選人渾身解數，爭取替選民服務的機會，而每到大選，就會出現一些新面孔。有網友發現，新北市永和區永福里冒出一名23歲的正妹陳紫渝投入里長選舉，亮麗的外表加上甜美的笑容，讓不少人融化，更認為她激似韓國知名女星IU，紛紛開玩笑說「準備遷戶籍了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。