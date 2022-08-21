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墾丁再現最美風景！2比基尼辣妹騎重機超吸睛 釣出本尊回留言

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在墾丁拍到兩名穿比基尼的辣妹騎乘重機。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
有民眾在墾丁拍到兩名穿比基尼的辣妹騎乘重機。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」

墾丁是台灣夏天戲水的勝地，不論海邊或墾丁大街，隨處可見穿著火辣的比基尼辣妹，而日前有民眾在墾丁路上拍到僅穿泳裝騎車的正妹，引起網友廣大的討論，如今又有人看見兩名穿比基尼騎重機的女子，再度引起網路上的熱議。

有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉貼照片，只見墾丁的馬路上有兩名女子頭戴全罩式安全帽騎著重型機車，但和一般騎士不同的是她們兩人都穿著比基尼泳裝，其中一人下半身還有穿長褲，但另一人全身上下就只有穿比基尼，火辣程度爆表。

雖然在墾丁這個地方，女生穿比基尼走來走去不是件稀奇的事，但僅穿泳裝騎重機還是吸引到不少路邊民眾的眼光，照片一貼出引起不少討論。

不少人對此很有意見，「只要一次曬傷脫皮後，下次就不敢在台灣毒辣太陽的夏天穿這樣騎了」、「如果摔車滑出去，應該永遠都記住了！這皮衣真是好看而已，沒有保護作用的」、「這樣子雷纏（摔車之意）就很好笑了」、「在我看來就是想紅的」、「雖然穿怎樣騎車是個人自由，但真的覺得為了引人注目穿這樣騎車，實在是難看」、「護肘、護膝穿戴防護一下也好」、「真的有必要穿成這樣騎車嗎？完全沒有安全防護」。

但也有網友覺得不用太嚴肅看待，「好香好香」、「感謝犧牲腳燙燙、該邊燙，讓我們看到美好的畫面」、「樓主好人一生平安喜樂」、「路上一片祥和」、「在墾丁可以穿泳衣走在路上，為什麼不能騎車？」、「好美的風景」、「大驚小怪~這樣也要嘴」、「真的騎重機就要被放大檢視欸」。

而其中一名辣妹現身在底下回覆留言，她表示當天只是從墾丁大會師福華飯店騎去南灣玩水，路程也不到10分鐘。對於鄉民們質疑作秀，這名辣妹也解釋行李都放在飯店裡，她們是利用傍晚時間去玩水，「人都在墾丁了，玩水穿比基尼錯了嗎？（交通工具換成重機而已）。至於危險受傷什麼的，成年人年紀不小了，可以為自己做的事情做出負責，不太需要別人來賜教，感恩感謝」。

有民眾在墾丁拍到兩名穿比基尼的辣妹騎乘重機。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
有民眾在墾丁拍到兩名穿比基尼的辣妹騎乘重機。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
有民眾在墾丁拍到兩名穿比基尼的辣妹騎乘重機。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
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墾丁 比基尼

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