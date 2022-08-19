【一劍浣春秋】想去AV界工作⋯男優、片商、事務所哪個好？

如果能加入AV界，你最想在哪兒做事？

大家最想做的應該就是AV男優吧？用下半身努力幹活有爽又有錢拿，怎麼看就是人生勝利組；不過提醒大家，AV男優爽是爽，不過要成為能和三上悠亞溫存的男人，不只要女優不討厭還要熬很久，你別看暗黑翔平「藍井優太」一張娃娃臉人畜無害常常被女優上超爽的，其實他2013年就加入AV界當男優了，但這兩年才漸漸做出名氣⋯⋯

有暗黑翔平之稱的藍井優太只是娃娃臉，在業界也打拼十年了。 圖／翻攝自dmm.co.jp/

我們都知道男優的收入很低，剛入行的時候甚至還得熬過一段沒有收入只有交通費的日子，這樣的生活要過個好幾年誰受得了？也難怪知名男優清水健說，一年有50個男優出道的話，能留下兩個繼續做下去就不錯了－－除非你和東尼大木一樣爸爸認識AV導演然後直接當第一男主角，要不然你最好手上有一筆錢可以支持自己當男優的夢想！

這是男優的部分，簡單說就是要吃苦當吃補，然後還要有天天吃土的心理準備；除了男優，你還可以去經紀公司和片商上班，先講片商好了，片商的好處是什麼？一般來說加入片商當企劃的話那只要拍片你就得去攝影棚盯著場子看，不用無碼母帶流出，現場目睹活春宮的你就可以直接見證男優有多長女優又有多深，只是⋯⋯

現場看男女優拍片並不如想像有趣。 圖／翻攝自twitter@toyboysamoari

只是看片和盯著場子看很不一樣，看片你可以快轉到自己喜歡的地方然後上下振動表示支持，擊發完擦乾淨就按下STOP鍵，但現場盯著拍片那就是早上9點到晚上9點的事，就算是無碼叫人連看12小時支離破碎的演出你可能會覺得無聊想睡覺，然後比較好的片商幾乎每兩三天就要拍一支作品，企劃除了緊盯拍片外還有很多要做的事要完成，那工作量之大真的難以想像！

更慘的是如果你不是做企劃也不是做宣傳，而是做發行或是版權這些內勤工作，那真的是連女優一面也見不到，假如後製被外包出去更是連看到女優尿尿地方的機會也沒有，會變成完完全全的社畜⋯⋯

當女優的經紀人卻不能把她們實在是酷刑。 圖／翻攝自dmm

所以片商的流動率超級高，你可能會和拓荒者的小李一樣請個病假回來發現周遭的同事全換了人，然後接下來換你做不下去了。那經紀公司呢？經紀公司的好處就是你與女優朝夕相處，每天可以看到三上悠亞心情好，陪她工作不只有錢賺而且還可以保養眼睛，而且孔老夫子說了，近水樓台先得月嘛，江湖傳言不都說一代女神川島和津實嫁給了經紀人嗎？

但很多事情並不如想像那麼美好，一來事務所都禁止經紀人和女優談戀愛，就算搞一夜情也不行，因為他們不要女優因為談戀愛而耽誤了工作；二來現在大家都Cost Down，一個經紀人多半要管很多很多女優，你很難集中火力對一兩個女優好，不然其他人反彈就麻煩了。

澁谷果步的經紀人就受不了工作離職了。 圖／翻攝自twitter@shibukaho

最後也是最重要的，經紀人是對女優的第一線，女優在經紀人面前是不藏的，號稱兩年沒做愛的清純妹子很可能是菸不離手的酒店第一女公關，號稱是到AV界獻出第一次的在室女極有可能已經百人斬，看看她們在片中的模樣，再想想身邊這個有著相同臉孔但行事作風大相逕庭的女孩，也難怪很多經紀人會覺得錯亂⋯⋯

然後還得當這些女優的出氣筒，工作出包或是女優耍大牌永遠都是經紀人在承受，再加上每個女優做什麼都要記得一清二楚還得時時掌握進度，也難怪經紀人消耗得特別快，澁谷果步的經紀人寧願去工地搬磚頭也不想重返AV界〜

所以，聽我一句勸，當影迷，最好。