【一劍浣春秋】AV新法實施後⋯女優禁忌清單大更新！

最近很多人在問，AV新法實施了沒、對AV界有什麼影響？

答案是已經實施了，但影響一時還看不到，因為現在上市的作品都是在新法實施前拍的，為了怕主管機關誤會所以片商都會在片頭註明作品是在新法實施前拍攝；然後因為要了解新法規定的內容並且模擬實施的狀況，所以片商們在這個月(2022/8)都大幅減少拍片量，確定沒問題後9月再恢復⋯⋯

現在看得到的作品都是新法實施前拍攝的。 圖／翻攝自ideapocket

但，接下來的有碼AV可能會讓大家覺得更為索然無味！首先，為了避免男女優任意將作品下架，片商可能會以延後支付片酬的方式因應，這對為生活所苦、或是急需用錢的女優來說是毀滅性的打擊，所以新人女優會變少、新人男優更難生存，導致校園愛情動作片都是由四十歲的歐吉桑扮演學生。

再來，由於新法嚴格要求白紙黑字紙上作業，拍片要有說明書、男女優還要簽署同意書，不能像以前一樣萬一女優生病或是男優腎虧就找人代打，拍片風險提高不少，所以很有可能會出現發片量雪崩式下滑的狀況（因為女優出問題或是片商不想冒風險）。

女優現在愈來愈知道為自己打算，尤其是劇情片，對攝影棚環境要求很多。 圖／翻攝自ideapocket

最後也是最重要的就是AV新法強調要尊重女優的意願，她們沒同意的事情你不能做，而且新法還鼓勵她們勇敢說出不願意配合的事，讓片商沒辦法凹〜

這狀況有多嚴重呢？我們就來看某個女優在新法實施後設立的「結界」吧！為了保護當事人，所以在這邊恕小弟就不明說她是誰，她是市場上最優秀的發片機器之一，純粹撞擊的肉片以及在丈夫面前被侵犯的劇情都演得很好，是很厲害的角色；而在新法實施後，她隨即提出了一連串希望片商能配合的清單，請大家看看合不合理：

菊花片一直是很多人的最愛。 圖／翻攝自amazon

首先，她是過敏體質，很容易發作蕁麻疹，所以除了某些品牌的化妝品不要用之外，她還希望在拍片前做好攝影棚的清潔工作－－床單被單一定要洗過，另外她不希望在地毯上演出，因為每次在上面拍都大過敏，癢得她受不了；另外，她極度厭惡片商拿小菊花作文章，所以不只不准男優玩弄她的後門、在交合的時候掰開屁股肉給大家看，她甚至連攝影機特寫小菊花上的皺褶都不行⋯⋯

意思就是不只別想看她拍肛交片，以後你連她的屁股長什麼樣都不知道；另外，在長年征戰下，她的小妹妹現在極其敏感很容易痛，當然不可能從此就禁止男優插入，但這位女優一來禁止男優用手指高速抽插誘發潮吹，二來希望片商別找太大隻的男優的演出，要不然她可能會拍不下去。

潮吹片雖然爭議很多，但很吸引人。 圖／翻攝自amazon

最後，她要求一天最多做兩次，不然她撐不住，看到這兒不知道你覺得這位女優的要求如何？坦白說，有關小妹妹受傷的新聞在AV界是時有所聞，知名的大奶妹「三島奈津子」就坦承因為高強度的工作讓她小妹妹「不做也會痛」，本來想說減量拍片就好後來實在受不了只好無限期休業，然後到現在狀況還是沒改善，她連Youtuber的工作都停擺了。

所以你說要求過分嗎？我是覺得還好啦，不過重點是片商能不能接受會不會覺得她很麻煩？如果會的話，那這位曾經盛極一時的發片機器很有可能就此走下坡，大家可以好好觀察〜