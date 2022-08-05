【一劍浣春秋】這種A片不一樣！特殊化妝術發威 只有想不到沒有做不到

看多了一般AV，你是不是想打呵欠覺得無聊？

這很正常，日本AV都演了超過三十年，雖然拍攝技術和劇本企劃有進步，但演出上還是大同小異，就是先前戲再進行九淺一深的抽插最後再把日月精華打在女優的身上，看久了覺得疲乏也是很正常的⋯⋯

那要怎麼辦？

受限於經費，電玩實體化的作品就比較陽春一些。 圖／翻攝自dmm

視覺疲乏會帶來什麼副作用？自然是影迷不想花錢買片，這樣的話片商就會倒閉，所以片商只好絞盡腦汁針對影迷的各種癖好做特別企劃，於是喜歡看A漫、沒事都在打手遊的就有了聯名的企劃，將漫畫和電玩中的角色實體化做色色的事；還有還有，日本是動漫大國，喜歡看片的多半對動漫題材也有涉獵，他們對腦洞大開的企劃接受程度很高，再加上特攝英雄片從昭和拍到了現在令和，所以－－

蕾的屍速列車。 圖／翻攝自dmm

所以特殊化妝片成了AV界非常重要的一環，片商導入了電影的化妝技術，將女優化妝成現實世界不可能出現的奇行種，像「有栖露露」就在VR片裡扮起吸血鬼，在棺材裡和男優做愛，如果是戲說台灣那大概拍完劇組要給紅包了；還有還有，前一陣子屍速列車在紅的時候，AV界也跟隨潮流推出暗黑版惡靈古堡，請來天山童姥「蕾」扮演被殭屍追殺的美少女，不只把男優化妝成毫無人性的殭屍，鐵籠裡那具無頭屍體更是吸睛，雖然作品是強調當生存受到威脅的時候人們的生殖慾望會無限膨脹，但你很難不被片中那些精湛的化妝技術吸引！

石化人是讓很多人嚇一跳的作品。 圖／翻攝自dmm

還有嗎？近來最吸睛的就是片商ROCKET為了慶祝成立14週年而拍攝的「凍結人」，她是由之前很受歡迎的「石化人」衍生而來，只是和石化人的男優是蜥蜴的後代、擁有和梅杜莎一樣的能力不同，「冰凍人」的劇情是某個剛上任的老師被學生陷害拍下不雅照，就在他以為人生就要毀在那些照片的時候，突然和奇異博士一樣得到冰凍魔法，於是飾演學生的「星仲心美」就一點一點地被冰凍起來，最後被封入了冰塊中⋯⋯

凍結人是ROCKET14週年慶的大作。 圖／翻攝自dmm

靠，這特效是很酷，但仔細想想實在很怪，冷凍的雞肉不會很硬嗎？把雞雞放進去不會受傷嗎？不過算了，和ROCKET這片商認真是我們不對，重點是化妝真的很強，把我們看的AV變成了特效片，誰看了都印象深刻！

最後，介紹了這麼多作品，你一定很懷疑，這些片子真的有人想看嗎？

有栖露露扮成吸血鬼。 圖／翻攝自dmm

那自然是肯定的，這類動用特殊化妝術的作品成本一定比一般作品多很多，因為一般妝髮化不出這種妝，所以片商必須高薪去請那些特殊化妝術的高手。另外，這種妝和一般的妝不同，梳化要花很久的時間，然後AV又是肢體碰撞很強烈的演出，一面拍還要一面補妝，時間和金錢成本都不是一般作品可比的。

我們都知道片商營業的目的絕對不是讓老闆把女優當後宮每天翻牌子而是要賺錢養家，如果這類作品買氣很差的話不要說延續了就連第二集都不會有，所以不但有作品可發然後還三不五時來一發，你就知道真的有人會買這種作品，不管他買回家是要打手槍還是要看劇情都無所謂！

這就是日本AV界，不管你的癖好是什麼，一定能找到自己喜歡的作品〜