體育系➞禁慾系男友！穿衣精壯脫衣更誘人 盤點2022台綜輕熟天菜準老公

image source:翻攝FB／江宏傑Chiang Hung-chieh、IG／sean070211、FB／紀亞文 Edwin



文／姜雅馨

台灣綜藝節目內容隨著時代推陳出新，從談話性、選秀節目到料理、運動實境播出，多元類型不只滿足不同客群的需求，新穎的題材也能抓住觀眾眼球，成為網路各大社群論壇裡鎂光燈下的焦點。

不過你知道其實台灣綜藝節目裡隱藏許多寶藏輕熟男嗎？今天《DailyView網路溫度計》就幫你整理2022年台灣綜藝節目中5位擁有精壯身材的30至40歲體育系出身男明星，想要認識這些輕熟天菜準老公，那就趕快跟著小編一起大飽眼福吧～

《超級王牌棒球隊》孟祥祖｜IG＠sean070211

譽有「體育系男友」、「十項全能選手」美稱的孟祥祖畢業於輔仁大學體育系，在2006年時奪下全國大專運動會冠軍、廣州亞洲大學田徑錦標賽冠軍，雖然在《超級王牌棒球隊》節目中曾粗心忘帶釘鞋接受體能懲罰，還被教練訓斥「沒有球具憑什麼跟人家打球」，不過孟祥祖接在受採訪時也數度哽咽、坦言非常愧疚，「我真的很想要把球打好」，努力訓練的精神也備受觀眾肯定。

image source:翻攝Facebook／孟祥祖

孟祥祖時常在IG曬出好身材，除了秀出擔任廣告模特兒時的帥照，偶爾也會為粉絲放送福利，展現誘人的八塊腹肌，從撐竿跳到打棒球都讓觀眾親眼見證他的實力，許多粉絲也形容孟祥祖「輪廓深邃五官立體帥哥，眼神掩飾不了純真感，但重要的是，脫掉上衣後其實是濃眉、胸腹肌精實哥！」，其他人也大讚「腹肌那張照片我停留好久，好想摸摸看」、「我有看節目也很喜歡孟！」、「這個身材真的流口水了」。

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image source:翻攝Facebook／孟祥祖

《超級王牌棒球隊》紀亞文｜IG＠edwin__gerard





近期出現在《超級王牌棒球隊》的男星紀亞文，相信許多人一定都對他不陌生！在美國長大的紀亞文從12歲起便熱衷於打網球，甚至曾拿下紐約區比賽冠軍，擁有國際網球教練執照的他，長大後也積極返台發展演藝事業，在《桃花小妹》、《螺絲小姐要出嫁》、《真愛黑白配》等偶像劇及《戀愛恐慌症》、《白天的星星》等電影都能看到紀亞文發揮精湛實力的戲劇作品。

image source:翻攝Facebook／紀亞文 Edwin

身為台美混血兒的紀亞文平常也會在健身房和公園鍛鍊體態，高顏值臉蛋、精壯的身材加上多才多藝的特質，讓他在節目中備受粉絲密切關注，「紀亞文斯文帥完全我的菜」、「紀亞文太帥了吧」、「推一個紀亞文，看他演戲才認識他，沒想到他竟然還是職業運動員」，日前教練黃忠義在首映會上宣布「若首集收視率破1，全員跳水」，讓粉絲紛紛瘋狂敲碗能目睹紀亞文的好身材，「想看孟祥祖和紀亞文跳水」、「期待宣布收視破1的那一刻」。

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《全明星運動會》江宏傑｜IG＠chiang_hung_chieh

曾於長榮大學、中國文化大學、國立彰化師範大學應用運動科學碩士班進修、現在就讀於國立屏東科技大學休閒運動健康系碩士班的江宏傑，不僅代表台灣出國參加桌球比賽，在歷年世大運也奪下4金3銀1銅的好成績，儘管與前妻福原愛因家人問題引起外界關注，不過在《全明星運動會》中擔任紅隊教練，細心替隊員規劃訓練課程，暖男形象也深植無數少女的心。



image source:翻攝Facebook／江宏傑Chiang Hung-chieh

有網友透露看完《全明星》後變成江宏傑小迷妹，「雖然他沒有錢姐這麼威嚴，但都會用他陽光笑容帶隊」，其他人也紛紛留言「江太太簽到」、「他當教練感覺很溫和，對隊員很好」、「江宏傑真的蠻帥的」，日前江宏傑也嘗試小露胸肌穿搭風格，也讓網友忍不住大喊「這個小傑我可以！」

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《全明星運動會》賀軍翔｜IG＠ho_mike

帶領「台灣花樣美男」風潮的男藝人賀軍翔，在《七年級生》中以許流衫角色出道，陸續接演《美樂。加油》、《天巡者》等戲劇作品，不過賀軍翔自曝其實從國小到高中一直都是選手，喜歡打籃球的他當初報名拳擊比賽卻意外獲獎，因此誤打誤撞進入國立台灣體育學院（現國立台灣體育大學）就讀。

image source:翻攝Facebook／賀軍翔

以38歲之姿擔任《全明星運動會3》藍隊隊長的賀軍翔，不僅在百米測驗驚人實力跌破眾人眼鏡，當上隊長後為團隊盡心盡力付出，帥氣與實力兼具也讓粉絲直冒粉紅泡泡，「感想：帥，有夠帥，超級帥，怎麼那麼帥」、「賀小美真的帥炸」、「我超愛他的長髮，根本回春《惡魔在身邊》跟《鬥牛要不要》」。

image source:翻攝Facebook／賀軍翔

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《我們練愛吧》林敬倫｜IG＠seanlins

男星林敬倫在就讀國立高雄師範大學體育系時就被電視製作人柴智屏相中並簽約出道，在《我們與惡的距離》扮演學長卯又新一角打開知名度，雖然曾遭遇演藝之路不順遂、需要兼差健身教練維生的日子，但是其演技仍深受觀眾喜愛，近期林敬倫在驚悚電影《咒》中飾演李若男男友陳立東，更是讓他成為炙手可熱的明星。



image source:翻攝Facebook／林敬倫 Sean

林敬倫今（2022）年參與《我們練愛吧》與林莎的CP組合互動也話題不斷，在先前參與《全明星運動會》第二季時，運動天賦與帥氣臉龐再度受到矚目，廣告代言更是直接秀出上半身結實的肌肉，讓網友看完直言「他超帥的～」、「好想嫁給他」、「好帥，笑容暖暖的，覺得被融化了」、「裸上身那張好可以，我還不買爆那個洗面乳」。

image source:翻攝Facebook／林敬倫 Sean

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