【一劍浣春秋】當個人大於團體⋯「惠比壽麝香葡萄」解散告訴我們的是？

近期業界最大條的新聞是什麼？除了AV新法實施讓很多片商暫停拍片觀察後續效應，就是手握三上悠亞、桃乃木香奈、市川雅美以及山岸逢花等人的偶像團體「惠比壽麝香葡萄」全員畢業、實質解散了⋯⋯

惠比壽解散也讓羽咲美晴不玩了。 圖／翻攝自graphis

是說這團體最近也真是命運多舛，雖然成立十週年把創團元老蒼井空、吉澤明步以及希志愛野等人找回來、把氣勢衝到最高點，但不只馬上跌入谷底全員解散，最近的宣傳活動更被發現多達三分之一的成員肺炎確診，在告別演唱會前的所有行程通通取消，再加上羽咲美晴宣布團體解散後她也不拍AV了，讓影迷就像被左勾拳右勾拳一樣連番重擊。

為什麼一個曾經人人都想參加、陪伴很多影迷變大再長大的團體會玩不下去？除了這幾年肺炎疫情流行，無法像過去一樣舉辦售票活動吸金，再加上惠比壽麝香葡萄成員眾多做什麼都要花錢成本很高外，最重要的就是這一行生態變了。

惠比壽麝香葡萄要全員解散了。 圖／翻攝自dmm

首先，女優自主意識抬頭，過去提到惠比壽麝香葡萄您可能會想到「小川笨蛋美」老是在節目上耍笨、「瑠川莉娜」是大家都喜歡的可愛妹妹，儘管她們私底下未必是節目上那樣，但她們都願意為了團體配合演出；但現在的女優不一樣了，有很多人連片商給的人設都不想演了，更不要說在節目上演出自己不喜歡的角色－－像天使萌就曾說過她之所以要退出這個團體就是因為不想在節目上被絲襪套頭弄得自己醜醜的，更別說有很多女優是因為一次分不到多少鏡頭不想當壁花所以離開～

雖然元老成員都露臉了，惠比壽還是解散了。 圖／翻攝自thetv

而之所以讓女優願意放棄這麼吸睛的機會當然是有原因的，現在自媒體興盛，現在不用在大團體中等著影迷發現，有實力的人可以讓自己成為焦點！比方說前面提到的天使萌，她愛唱歌，但一個團體裡這麼多人要注意到她並不容易，所以她到處找地方登台開唱，後來募資做唱片大成功，可能整個惠比壽麝香葡萄的人都沒她賣的多⋯⋯

天使萌唱歌唱出成績了。 圖／翻攝自twitter@amatsuka_moe

再來就是大家都去做YoTuber了，除了三上悠亞紀錄拍片現場或是跳舞給大家看很受歡迎，更厲害的是深田詠美，有別於過去的AV女優，深田詠美深諳網紅之道，不只做談話性節目爆料業界八卦很有梗，全裸跳舞或直接阿嘿顏給你看也讓人見識到她表演上的才華，更重要的是她也不介意接業配，所以她可以講整形也可以打電動，最近還開發出健身的新技能，然後她有了代言的醫美診所、在王國紀元有了自己的戰隊，近來還瘋狂推銷自己開發的乳清還去了泰國做生意〜

這樣的深田詠美，才不需要去參加惠比壽麝香葡萄呢！

深田詠美現在根本把AV當副業，各種業配狂發。 圖／翻攝自twitter@fukada0318

所以不是影迷不支持女優了，願意花錢的還是大有人在，只是現在業界和以前不一樣了，與其參加團體一起成長，現在女優們更想凸顯自我風格把自己打造成品牌ー理由很簡單，大家做這一行都是出賣青春來賺錢的，能和大家一起分享榮耀是不錯，但如果可以像明日花綺羅一樣賺錢像喝水花錢如流水那不更好？所以團體式微是必然，接下來我們一定看到很多很多女優展現一身才華求關注！

有實力的女優，出頭的機會來了！