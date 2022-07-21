裸背露半胸！重機後座女伴穿太辣 網噴鼻血：一路不超車

越來越多人都喜歡騎乘重型機車奔馳，而不少攝影玩家也喜愛利用鏡頭捕捉騎士的英姿，有網友就在臉書轉貼兩張照片，只見一名騎士騎著重機載著女伴，但不少人的焦點不在帥氣的機車或騎士，而是後座穿著火辣清涼、上圍幾近曝光的女乘客，照片一出引來眾人熱議。

從網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」貼出的照片看到，這名女乘客背部幾乎全裸，超短黑色熱褲更是破得相當有個性，從另一張側面照片看到，女乘客的上衣背後全裸，但前面僅僅一片布料遮住，加上沒有穿著內衣，側邊看上圍呼之欲出，辣到不行。

照片一出讓不少人大讚「身材真棒」、「這我一定會跟在後面」、「難怪今天後面一堆人騎很慢」、「有她在，後方男性都會順順騎了」、「為了世界和平，我覺得妹子應該都要比照好嗎？你看騎在後面的會想超車嗎？會想騎快嗎？」、「一路不超車的北宜」、「暑假除了猴子也是有好看的」、「這天，大家學會了甚麼叫慢慢騎看風景」。