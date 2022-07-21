裸背露半胸！重機後座女伴穿太辣 網噴鼻血：一路不超車

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聯合新聞網／ 綜合報導
重機騎士載著穿著火辣的女伴奔馳。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
重機騎士載著穿著火辣的女伴奔馳。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」

越來越多人都喜歡騎乘重型機車奔馳，而不少攝影玩家也喜愛利用鏡頭捕捉騎士的英姿，有網友就在臉書轉貼兩張照片，只見一名騎士騎著重機載著女伴，但不少人的焦點不在帥氣的機車或騎士，而是後座穿著火辣清涼、上圍幾近曝光的女乘客，照片一出引來眾人熱議。

從網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」貼出的照片看到，這名女乘客背部幾乎全裸，超短黑色熱褲更是破得相當有個性，從另一張側面照片看到，女乘客的上衣背後全裸，但前面僅僅一片布料遮住，加上沒有穿著內衣，側邊看上圍呼之欲出，辣到不行。

照片一出讓不少人大讚「身材真棒」、「這我一定會跟在後面」、「難怪今天後面一堆人騎很慢」、「有她在，後方男性都會順順騎了」、「為了世界和平，我覺得妹子應該都要比照好嗎？你看騎在後面的會想超車嗎？會想騎快嗎？」、「一路不超車的北宜」、「暑假除了猴子也是有好看的」、「這天，大家學會了甚麼叫慢慢騎看風景」。

不過有更多人則擔心萬一摔車，女乘客的穿著可能會害了自己，「女生穿這樣，如果摔車出去，一定很慘」、「沒有裝備，摔車就知道痛了」、「摔了就芭比Q了」、「這摔了會痛爆」、「只希望男友的技術好一點，不然摔車女伴會有純天然虎皮了」、「不管是男是女，穿成這樣…衰一次你就知道」。

重機騎士載著穿著火辣的女伴奔馳。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
重機騎士載著穿著火辣的女伴奔馳。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
後座女伴穿著清涼火辣。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
後座女伴穿著清涼火辣。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」

重機

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