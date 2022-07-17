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正妹修車肩帶突滑落「裡面沒穿」 網噴鼻血：我的車又壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一段正妹修汽車的短片，超火辣穿搭讓眾人看了大噴鼻血。圖／翻攝自爆廢公社二館
有網友分享一段正妹修汽車的短片，超火辣穿搭讓眾人看了大噴鼻血。圖／翻攝自爆廢公社二館

這樣的修車師傅會不會太辣了！日前有網友在臉書社團分享一段正妹修汽車的短片，雖然畫面只有短短10秒鐘，但超火辣穿搭讓眾人看了大噴鼻血，直呼「我的車需要保養了」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一段影片，只見一名長髮正妹頭戴棒球帽，手拿扳手，彎著腰認真修車，不過仔細一看，她竟然只穿一件牛仔吊帶褲，裡面似乎什麼都沒穿，而在修車過程中，肩帶不時滑落，傲人身材若隱若現，養眼畫面讓人捨不得將視線移開。

影片曝光後，引發大批網友暴動，紛紛留言「什麼車壞了，直接投履歷當她同事」、「可惡我沒汽車，機車她也修嗎」、「修個車穿這樣想搞死誰啊」、「重點是為什麼沒叫我去幫她忙」、「車子一個月壞32天了」、「這樣是哪修得好，一直好不了」。

還有不少網友標註自己的好友，大呼「我的車需要保養了」、「車子好像有問題，需要修車了」、「我的車好像又壞了」、「有這樣技師，我每天車都有問題要去檢查」、「不知道為什麼我讓我的車子保養一個月，也不覺得麻煩」、「車子最近好像有點問題，請問這是哪家修車廠？師傅感覺非常專業」。

正妹在修車過程中，肩帶不時滑落，傲人身材若隱若現。圖／翻攝自爆廢公社二館
正妹在修車過程中，肩帶不時滑落，傲人身材若隱若現。圖／翻攝自爆廢公社二館

正妹 爆廢公社

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