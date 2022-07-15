【一劍浣春秋】8月AV界停機！全因女優拍片狀況多？

AV新法實施以來，你知道片商覺得最不方便的是什麼？

倒不是女優有絕對的否決權，可以把作品下架還不必賠償。正所謂有法有破，既然女優不用賠償那就等到作品上市再給錢就好，真正讓片商傷腦筋的是作品拍攝必須在一個月前簽約，而且簽了約就不能換人，否則就是犯法。

AV新法實施後，很多片商選擇8月停機不拍。 圖／翻攝自twitter@toyboysamoari

這有多麻煩？首先，簽約是所有演出者都要簽，所以過去拍片只是口頭約定的男優也被叫去簽，我們都知道男優是多幹才能多賺，以往大家就是行程表對一對看男優什麼時候有空講一聲就行，現在男優必須一間間片商跑把合約簽好才能演出，資深男優「吉村卓」就說自己四處奔波，不僅累到腿軟更心疼的是所有交通費都要自付，荷包受傷慘重〜

那女優呢？前兩天有位女優「一条美緒」在twitter上公開說自己是AV界的全勤寶寶，700多場通告她不只從不請假甚至從未遲到－－這真的很了不起，因為在反對新法的時候她自己都說，萬一家人有事或是女優本人身體不適，那請個假是很正常的，但從2018年出道到現在一条美緒從來沒遲到過，更扯的是她住在北海道，有通告才會坐飛機到東京拍片，我們都知道飛機雖然方便，但也會因為天候因素以及這幾年新冠肺炎疫情的影響而取消航班，以一条美緒發片量之大竟然從來不遲到，很顯然她的時間觀念相當好⋯⋯

一条美緒從不遲到是AV界的全勤寶寶。 圖／翻攝自dmm

但，其他女優也是嗎？

非也非也，我們都知道AV女優最主要的來源就是八大產業的風塵女子，那兒的女孩放鴿子的比例是世界最高！為了防止女優們時間到了沒去攝影棚，所以經紀人都會在拍片當天給女優Morning Call叫她們起床，然後比較好野的事務所會請經紀人開車去載、窮一點的則會要經紀人和女優約在電車站，總之就是要押著她們去拍片，但就算是這樣仍然是有意外⋯⋯

加藤桃香曾和經紀人對峙說什麼都不出門。 圖／翻攝自s-cute

比方說曾是SOD力捧的宣傳部女子社員的加藤桃香就很厲害，經紀人到了她家樓下卻怎麼也等不到人，按門鈴時只聽到她說再一下就好卻說什麼都不開門，後來驚動了片商派企劃來看是什麼狀況，但她大小姐就是不露臉，最後就搞成片商和事務所一直敲門問她好了沒，然後加藤桃香一直說好了卻不開門的對峙場面⋯⋯再加上大大小小的狀況不斷，所以專屬合約一到SOD就請加藤小姐走人了。

這是說什麼都不去片場的狀況，但你以為把女優送到攝影棚就沒事了嗎？也不是，因為不能在現場目睹活春宮、甚至不能出聲以免干擾拍片的緣故，所以經紀人大多把女優送到攝影棚就會離開，結果就有人趁機動歪腦筋－－出道時以很會幹又很會畫漫畫出名的野野原薺，在離開母片商成為到處拍片討生活的遊牧民族後，可能因為工作太多壓力太大，所以有一次到了片場經紀人一走，她就說自己身體不舒服無法拍片要請假，因為她演得很像，監督在無奈之下只好放她離開，結果離開攝影棚開心逛大街的她竟然自拍照片上傳到社群，讓監督和經紀公司看到發文後氣炸了！

野野原薺因為拍片時臨時請假去玩被抓到而重創生涯。 圖／翻攝自s-cute

後來野野原直接被開除，雖然之後有新的經紀公司接手，但她再找不回當初發片的氣勢－－這些是有被爆出來的，但實際上女優在拍片時出的亂子很多很多，所以片商很習慣在拍片的時候找代打，但現在無法臨時換人，再加上攝影棚租了就要給錢，萬一女優說不拍就不拍錢還是要付，所以片商乾脆8月整個停機，以後可能也不敢開太多戰場以免片子沒拍好卻賠了一屁股〜

這才是我們這些AV重度使用者最大的損失，11月開始，作品會少一大堆！