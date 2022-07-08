聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅Yumi.k只穿內衣抽血辣照曝光 網嚇壞：原來要脫衣服？
網紅Yumi.k擁有百萬追蹤人數，平時經常在社群上分享清涼照片，近日她到醫院抽血，卻只穿了一件紫色蕾絲內衣，露出姣好的身材，網友嚇壞直呼「第一次知道抽血要脫衣服」。
Yumi.k在Instagram貼文指出，「這個月抽了3管血，每週醫院報到」，同時附上「抽血認證照」，照片中可見她身穿紫色蕾絲內衣及牛仔褲，手臂上可見剛抽寫完的棉花球，另一隻手上則有脫下的白色上衣，背景則確實是醫院大廳。
其他網友紛紛留言「第一次知道抽血要脫衣服，多保重身體」、「會不會讓別人流更多血」、「穿這樣抽血，我也會噴血」、「有好點嗎？」、「Nice looks」、「Beautiful 」、「好好休息」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言