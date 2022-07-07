熱到爆！妹子透視薄紗騎單車「下面看光光」 網嗨了：沒辦法超車

天氣越來越炎熱，不少人會穿著清涼上街，讓人眼睛大吃冰淇淋。近日就有男網友PO出一段影片，只見一名長髮女子騎著腳踏車，但竟然只穿著薄紗，露出黑色內衣褲，畫面讓網友看了猛噴鼻血，直呼「這沒辦法超車」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段影片，可以看到一名留著長髮、身形姣好的女子騎著腳踏車在街道上，但仔細一看，這名女子背著黃色包包，穿著透視薄紗，黑色內衣褲全都一覽無遺，惹火畫面讓路人忍不住多看幾眼。

影片一出，立刻引發網友熱議，紛紛暴動留言「要在後面保護她」、「這沒辦法超車」、「我會騎她後面保護她安全到家」、「當你前方有騎腳踏車的女士時，為她照明是紳士的行為」、「前面怎麼一直堵車啊」、「我回不了家了」、「真的天氣太熱了，我能理解」。