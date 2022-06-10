【一劍浣春秋】在鏡頭賣出人生初體驗⋯女優能拿到多少錢？

一個從未有過性經驗的美少女，值得片商用多少代價去「買」？

之前在日本聽某個應召女郎說她的第一次就是賣掉了，出價的是一個40歲的肥胖大叔，他花了15萬日幣（台幣3.4萬）成為這個妹子的第一個男人，問她會不會後悔？這位年紀很輕的女孩聳聳肩、一副不在乎的模樣說：「能賺到錢就好，對那時候的我來說15萬已經不少了。」

那，在淫光幕前出賣自己的第一次呢？

戶田真琴是在這支作品獻出的人生的第一次。 圖／翻攝自sod

預告在今年引退的戶田真琴就在鏡頭前曝光當初她拿到的合約，看到她在AV界一待7年、之前一直是業界最頂尖片商SOD Star的專屬女優，您應該會覺得SOD集團是重金禮聘拿下她的處女對吧？不過堅持自己真的是處女的戶田在受訪時卻說，當時只拿到了3支作品旳專屬合約，拍完就會走人⋯⋯

而且請注意喔，戶田真琴最早是被安排去SOD集團的子片商「青春時代」出道，那意味著當時片商對她的評價並不是很高，拿到的片酬不可能會像三上悠亞一樣可以在東京鬧區買房，應該也不及於永瀨未萌在蚊香社（Prestige）出道時拿到的300萬日幣（台幣69萬元），一支作品的價格應該落在100萬日幣以下（23萬台幣），由此可以這麼說，片商只把她當做消耗品，3支作品拍完就可以丟了〜

如果沒有成為專屬女優，戶田真琴只能成為企劃女優。 圖／翻攝自av-e-body

想想很讓人悲傷對嗎？一個從家鄉來到東京、被助學貸款壓得喘不過氣的女孩，好不容易下定決心出賣自己的處女，結果AV界只給了她3支作品的機會，運氣很好的是因為第一支作品賣得翻天覆地，片商高層驚覺當初看走了眼趕快加簽片約並且將她升到最高階片商STAR發片，不然3支作品一過她就沒頭路了。

假如變成那樣，她要怎麼辦？

戶田真琴說了，走到那一步還不到絕望的時候，每個人都有適合自己的發片模式，如果不做片商的專屬片商還可以做周遊列國想拍多少片就多少片的發片機器，受歡迎的女優一個月拍個25到30片的大有人在，誇張一點的一個月賺個800-1000萬日幣（台幣184-230萬）都不為過。

但戶田真琴也說她不認為自己的身體可以負荷那樣的高強度演出，也就是說如果SOD集團當初沒有延長合約的話，戶田真琴是絕對不可能在這一行待到7年，而且以那種發片都來不及的模式，我們也不會知道她很會寫文章，也一直想當導演拍電影，因為她會被狂抽猛送到沒有時間展現那些方面的才華，然後在人氣下滑後下台一鞠躬，成為淫河歷史的一部分〜

戶田真琴即將在今年引退。 圖／翻攝自faleno

那現在呢？準備引退的戶田真琴是不是賺得口袋鼓鼓的用下半身拼到下半生的幸福？

這還是要從她的家庭狀況講起，和大多數AV女優一樣，戶田真琴的家境境並不寬裕，就讀大學時又多助學貸款要還，所以才讓她動了拍AV還錢的念頭；只是和其他女優一樣，戶田真琴隱暪父母自己成為了AV女優，只有和親姊姊透露自己在東京拍了AV，「如果有需要的話可以和我借錢」。

就這樣，七年過去了，戶田真琴當然不是當初那個手頭拮据只好前進淫光幕出賣第一次的女孩，不過她也坦承，雖然這些年在AV界過得不錯，但她一直有和這一行格格不入的感覺，而這也是她選擇不做的原因－－但儘管她發展不錯，口若懸河還文筆一流，戶田真琴仍然不知道自己退休後工作從哪兒來⋯⋯

雖然不多，處女喪失片仍然是AV界最賣的商品。 圖／翻攝自amazon

所以她老實說，就走一步算一步了，這就是為什麼AV女優退休後只能去應召賣肉的原因，因為沒人敢在履歷表上寫自己當過AV女優（日本人也會歧視），除了坐在老闆大腿上的秘書外大概也無法應徵到其他工作，更重要的是當過AV女優的她們根本沒辦法適應朝九晚五的上班族生活，所以很多人只好從公開賣肉變成在店裡應召。而戶田真琴這樣的講法也被某些人認為是為復出留下伏筆，至於未來她會不會如很多人所說「錢花完了就復出」呢？就讓我們繼續看下去〜