【一劍浣春秋】有碼愈打壓無碼愈蓬勃 但AV女優有過更好嗎？

雖然日本政府透過新法抑制AV界發展的空間，AV界也一直通過各種方式自清絕無不法情事，甚至和無碼界畫清界限說他們是打工陷阱，但不知道您有沒有注意到，從去年下半年到現在沒有打上馬賽克的無碼片數量不減反增，而且高品質的作品還不少⋯⋯

為什麼？因為看片的管道變多了，雖然東京熱（Tokyo-Hot）和SKYHIGH等無碼片商走入歷史，但DTI集團還在，加勒比、一本道和Heyzo等片商仍然持續生產新片；然後就是很多影最崇拜的FC2無碼賣家們，儘管日本政府有抓，部分賣家也知道要低調了，但從一些被抓賣家的銷售額就知道他們真的有很多影迷支持，賺個幾億的大有人在；最後，有碼片商也會扯自己後腿，去年最高品質的無碼片是哪一支？應該說不只一支，得獎的是有碼片商如SOD和Prestige流出的無碼母帶，上百支的片子在兩個禮拜內流出，不只讓大家看到虛脫更讓市場上硬碟缺貨。

有碼界大量流出是去年的頭條新聞。 圖／翻攝自dmm

再加上新法要求AV業者「女優簽約後一個月不得拍片」、「四個月後作品才能上市」以及「無條件解除契約還不必賠償」的權利，業界大多認為未來很難投資大型新人（因為只要她們反悔不拍片那損失只能自己吞下來），這也被認為會助長無碼界的氣勢，會讓不要求簽約、拍完片子就給錢的無碼賣家們更容易找到合作對象。所以，照這樣下去，無碼界會更強有碼界卻處處受制，兩者要黃金交叉了嗎？

坦白說不見得啦，如果你看過SOD位於東京中野區的大樓就知道兩者的規模差很大，不過無碼界的快速擴張也讓這一行出現幾個現象。首先，有碼界銷售急降，很多片商萎縮，因為很多人把錢花到無碼界去了；再來，女優穿梭陰陽界步騎雙棲的情況會更明顯，雖然不會有像過去波多野結衣兩邊同時發片的狀況，但有碼界會有更多像未步奈奈這樣先在無碼界出名然後登陸有碼界成了大型新人的女優，也會有像鶴田香奈這樣離開有碼界卻突然在無碼界出鮑給你看的知名女優，在絕大多數女優退役後都是回風俗界應召的情況下，邊嫖邊拍片的FC2賣家真的可以讓大家心想事成，讓女優們露出尿尿的地方⋯⋯

久未見面的鶴田香奈突然拍了無碼。 圖／翻攝自s-cute

這自然是咱們的福音，但，女優呢？

我們都知道日本法律不容易沒有打上馬賽克的無碼片上架販售，所以要女優做出違法的行為那就得用鈔票遮住她們的良心，所以在過去女優拍攝無碼片時就意味著她們大賺一筆－－像西川結衣因為拍無碼片被約談時就被披露帳戶裡進帳了120萬日幣（約台幣27.3萬），而杏樹紗奈更說自己生涯賺得最多的一支作品就是無碼片。女人嘛，願意在眾人面前寬衣解帶和年紀可以做自己阿公的人做愛不是性癖異於常人就是為了錢，如果女優拍了無碼片能賺到錢又讓粉絲們看得開心那是最好不過，但現在呢？

杏樹紗奈靠著無碼片發財。 圖／翻攝自1pondo

很遺憾，現在是大低薪時代啊⋯

由於之前遭到日本政府法辦，所以DTI集團已經沒有過去讓大橋未久「墮落」拍攝無碼片的豪氣，給女優的片酬大不如前；FC2賣家給的待遇更低，幾位落網的賣家都說自己付給女優的片酬大多是10萬日幣左右（新台幣2.3萬），高一點最多給到20萬日幣，這樣的價格雖然有助於賣家們量產無碼片，但女優卻也愈演愈窮了。

大橋未久的時代一去不復返。 圖／翻攝自caribbeancom

難怪白石媽媽茉莉奈會說以前的AV女優賺得爽歪歪，拍過一年半載就可以去東京郊區買房子但現在很多女優只能吃泡麵充飢，除了僧多粥少競爭者眾外就是AV界在外有盜版廠商內有政府立法壓抑的情況下變弱了，雖然不太可能說倒就倒，但也請大家且看且珍惜吧。