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王祖賢是誰？八年級生不認得「擋泥板女神」 眾人崩潰：時代眼淚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友驚見擋泥板上印著一位正妹，卻不認得她是誰。圖／翻攝自PTT
網友驚見擋泥板上印著一位正妹，卻不認得她是誰。圖／翻攝自PTT

知名女星王祖賢90年代出演多部港片，因驚人美貌紅遍全亞洲，2004年宣布息影，仍是許多人回憶中的女神。不過，PTT上近日一篇「擋泥板女神」文章卻掀起熱議，鄉民也才驚覺原來八年級生網友已不認識王祖賢。

該名八年級生網友發文表示，最近下班時偶爾會看到一台機車，擋泥板上印著一張照片，照片中的人好正，還有復古的感覺，因而猜想應該是以前的藝人。

貼文一出，鄉民們全暴動揭曉正確解答，所謂的「擋泥板女神」正是王祖賢，「現在的年輕人都不認識小倩了嗎？哭哭」、「證明王祖賢依現在的審美觀還是美到不行」、「不認識王祖賢要嗎沒看電視，要不然就是真的太年輕」、「這應該是賭神那張吧」、「真的世代交替」、「時代的眼淚」。對此原PO也揭露自己出生於8X年代，對於認不得她感到相當慚愧。

留言區也釣出七、八年級生，「七年級的不認識，還是她是再更久遠的人物？」、「八年級知道名字但不記得臉」、「我85年（生），認識啊，但唯一看過她的作品是摩登如來神掌」；不過也有網友認為現在小孩不認得王祖賢很正常，「其實王祖賢息影的蠻早，2000年後不認識好像也正常」、「近五年電視台重播90年代港片的頻率也降低很多了，真的是沒什麼機會看到小倩」。

王祖賢 PTT

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