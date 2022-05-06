【一劍浣春秋】網紅意識興起！社群限流卻毀了女優？

你有twitter嗎？會用IG追蹤AV女優嗎？

社群的時代，除非是怕底細被人察覺或是擺明了打帶跑不願久待的女優，不然大家都會在twitter註冊個帳號供影迷追蹤；而在高橋聖子引退後，業界目前最多人追蹤的女優前三名分別是三上悠亞、深田詠美以及桃乃木香奈，桃乃木有近百萬的粉絲奉為女神，三上和深田更是坐擁兩百萬大軍，實力雄厚〜

AV界twitter追蹤最多的是三上悠亞。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

但，要這麼多追蹤幹嘛？

這是個很有趣的問題，對AV女優而言，twitter也好IG也罷，都是宣傳新作以及圈粉的工具，她們努力地上傳美美的照片，等到作品發表時轉推片商的情報，都是為了讓更多的影迷支持自已、購買自己演出的作品－－只是話說回來，這樣的玩法往往會讓女優剛出道時很認真，但一旦發現怎麼做都沒用，或是買氣和人氣都穩定後就很難維持一開始的熱情，像明里紬、像橋本有菜這些大咖女優如果沒有拍片幾乎是不更新社群的⋯⋯

深田詠美把自己當網紅，靠社群發大財。 圖／翻攝自twitter@FUKADA0318

但現在狀況有點不一樣了，深田詠美的崛起讓大家發現原來社群做得好是有錢可以賺的－－和明日花綺羅以及三上悠亞自創品牌不同，深田詠美走的就是正統的網紅路線，追蹤的人愈多她報價愈高，所以她努力地經營twitter和IG，還大量更新YouTube頻道成為第一個百萬訂閱的AV女優，過去AV女優逐漸對經營社群失去熱情的原因就是流量沒辦法變現，但深田詠美卻告訴大家當你的追蹤數到一定水準的時候就是要做業配了，而且不見得只能做情色相關的代言，只要是影迷喜歡的通通可以做，所以深田代言手遊、代言醫美診所、和服飾品牌合作、最近還要出健身要喝的乳清……

厲害，真的厲害！

因為限流而很憂鬱的楓花戀。 圖／翻攝自graphis

也因為深田真的做得很好，所以她成了許多女優模仿的對象，有人像她一樣去找整型醫生來個全身大改造，有些人則是模仿她經營社群的方式想成為全方位的網紅，只是不認真不知道，真的用力去做才知道網路民意如流水，拿香跟著拜不見得一樣能肉身成聖，所以深田一樣是深田，但立志要成為第二個大喜利女優的後起之秀很多成了炮灰。

而很多人認為，這都是「Shadow Ban」惹的禍！

自認被限流的五十嵐清華。 圖／翻攝自twitter@kiyoka_igarashi

什麼叫Shadow Ban？有些人翻譯為限流、也有人稱為影子禁令或是秘密屏蔽，意思是社群官方會限制使用者發文的觸及率，壓低他們的瀏覽量以達成實質噤聲的效果，前一陣子宣布引退讓眾AVer哀嚎的女優「楓花戀」就不只一次發文認為自己被社群盯上限流了，有很多人也覺得她之所以會引退和社群帶來的挫敗感有關；而在這一陣子有超過60位女優的twitter帳號被凍結後Shadow Ban更變成女優的通關密碼，才剛出道沒多久的菜鳥「五十嵐清華」覺得自己被限流導致沒人要追蹤，所以開了小號繼續拼，好不容易twitter帳號才解凍的miru受不了沒人關注的感覺，所以又去註冊了新的IG帳號，想不到沒多久就被砍掉，讓她憂鬱到不行〜

那到底有沒有限流？

雖然人氣很高，但橋本更新作品全看心情。 圖／翻攝自twitter@Arinahashimoto1

認為有的人言之鑿鑿，覺得沒有的人認為社群沒事針對日本這些AV女優幹嘛？我個人也在不同的社群上出沒，最明顯感到限流的是臉書，但女優有臉書的少之又少，IG則是也有流量暴跌的狀況，但和臉書觸及率調降到幾乎是0相比還沒那麼嚴重，twitter則是還好，雖然不是有多少人追蹤發文觸及率就多少人但始終蠻穩定⋯⋯總而言之言而總之，我認為女優不會亂講，觸及率應該不只略為下滑而是雪崩暴跌，雖然這會讓女優們因為擔心限流在社群上衣服愈穿愈多，但能讓大家都有做網紅的心態也不錯，說不定未來會有愈來愈多的女優靠著業配找到財富密碼啊。