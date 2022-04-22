【一劍浣春秋】三上悠亞被氣哭！女優為何會嫌棄男優？

再過幾天，高橋聖子的引退作就要發售了。

阿根廷別為她哭泣，和一般AV女優相同，高橋聖子從出道的第一天就是為引退倒數計時，但她是救世主、是AV open大賽的七冠王，和淫河無數一閃即逝的流星相比她是最閃最亮的一顆星，這段旅程她走得很精彩，吸睛、吸精也吸金，相信她沒有遺憾的。

高橋聖子即將引退。 圖／翻攝自twitter@TS_takasho

那影迷呢？一路看高橋下來，有沒有什麼可惜的地方？

可能有的，有不少影迷對高橋沒能和知名男優「吉村卓」合作感到失望，吉村卓是何許人也？他是金手指之父加藤鷹的直傳弟子，不以當小飛俠摳屄讓女優潮吹見長，而是以猥褻的氣質和總是舔來舔去的舌頭著稱－－看他拍片，總是不免看到女優受不了甚至是嫌惡的表情，再加上他老愛用女上男下、抓住女優腳根的姿勢瘋狂往上頂到肺，女優被兩腳打開開的害羞神情加上吉村卓淫笑的模樣，難怪這位男優形象如此鮮明〜

高橋沒能和吉村卓合作是很多影迷的遺憾。 圖／翻攝自twitter@yoshimura_taku

那，為什麼高橋聖子沒有和他合作過？

每個女優都有自己的履歷表，上次詳細記載了她們真實的年紀、真實的三圍資料（對，所以不只生日不能信，女優的身高和罩杯也僅供參考），而其中最重要的就是她們拒絕合作的對象ー其實女優拒絕合作的對象很多，有些女優不只會討厭男優就連某些導演也列為封鎖名單，甚至連化妝師也會被討厭，總之，拍片前片商一定要詳細閱讀這分履歷表，否則到現場女優翻臉走人賠償可是要自己吞下來的。

那高橋有沒有拒絕和吉村卓合作？履歷表上是沒有這麼寫，但以高橋在業界的身分，如果片商有請，吉村卓應該不會拒絕，所以這有可能是沒有明講的封鎖了－－無獨有偶地，另一位大神「三上悠亞」最近在受訪時也提到過去和某位歐吉桑男優合作因為對方軟軟硬硬拍攝嚴重超時，在吃了好幾次NG還得重來後她就哭了⋯⋯

三上自爆和某歐吉桑合作到哭。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

從「歐吉桑」的描述、從三上悠亞合作過的男優來看，這人應該就是經常扮演壞公公和混蛋上司的「小澤透」－－你說這位男優很糟糕嗎？當然不會，他可是少數有Only Fans而且還有六位數訂閱的AV男優，在熟女片商的片子可以看到大量他的演出，實在很難想像他會讓三上悠亞崩潰；但三上並不是討厭年紀比較大的男優喔，剛剛才提到的吉村卓三上就和她合作得很開心，不久前還合拍了一支公公和媳婦偷情的劇情片呢！

小澤透疑似是那位讓三上崩潰的男優。 圖／翻攝自twitter@ozawatooru1

這告訴我們女優拒絕和男優合作很正常，不見得是個性合不來，很多時候是第一印象就不好或是在床上不開心。而且很奇怪，這個女優的痛點反而是另一位女優的甜蜜點，所以除非被很多女優打槍搞到自己沒工作很痛，不然男優們也不會因為誰誰誰把自己列入黑名單而難過；最後一個問題，女優會排斥和男優合作，那有沒有男優說什麼都不和某個女優合作？當然也是有的，東尼大木就說過有些女優個性實在不好，不好到他一聽到對方的名字就受不了，因為年紀大了加上前陣子肺炎疫情很嚴重，所以他也不是每個通告都接〜

但不管是女優拒絕男優還是男優不想和女優搞，時代真的不一樣 了，遙想過去男女優都是片商隨便配對拍片，都是到了攝影棚才開獎知道要合作的對象是誰，覺得不OK也不能換人，甚至還發生像木村都那被男優施暴的狀況，現在這樣能夠選擇合作對象真的好多了。對嘛，男女優要互看很舒服，才能讓對方很舒服的！