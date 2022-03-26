【一劍浣春秋】台灣男優被逐出業界！日本男優就不會騷擾女優？

那天有個台灣導演打電話給我，說之前合作的男優被逐出這一行了。

儘管很多人想做，但台灣男優也是稀有種，一來是報酬並不高，很多人拍一支作品片酬還不到五位數，而且蠻多女優沒辦法接受和男優合作所以工作很不穩定；二來是身分暴露會很麻煩，之前有位台灣二線二星警官就因為拍了片子被認出來搞得滿城盡帶布拉甲，最後只能請辭走人；最後也是最重要的就是，這一行乍看很開放其實封閉的很，想怎麼入行、在鏡頭前要怎麼做很難查到資料，讓很多想展現下半身才華的大隻佬不得其門而入。

那，這位台灣男優是為什麼丟了工作？

導演的說法是「騷擾女優」，他感慨地說雖然那位男優又長又好用，但他犯下這一行最不可饒恕的錯誤－－就是「由性生愛」，和某個台灣女優他愈做愈喜歡，而且不只拍戲的時候一發入魂，拍完片子後還奪命連環Call，女優實在不堪其擾，為了讓女優能好好工作，也為了殺雞儆猴給其他男優看，所以這位被小頭影響大頭的男優只能請他走人了⋯⋯

加藤鷹曾和女優麻生早苗傳出緋聞。 圖／翻攝自av-e-body

可能會有人說，這處罰太重了吧？有那麼嚴重嗎？也或許有人想問，發展更久的日本AV界有沒有類似的案例？他們如何處理？說實話，日本那兒早就知道男女優談戀愛有害無益，倒不是刻意忽視人類談戀愛的本能，而是一旦男女優談戀愛會有很多問題：比方說女優從此不願意和其他男優合作怎麼辦？比方說男優因為看到其他男優和自己馬子做得火花四射心生嫉妒怎麼辦？更不要說像這次台灣男優愛不到騷擾人家又怎麼辦？所以日本AV界很早就設下規矩，從導演到助導到所有工作人員以及AV男優們通通不准和AV女優私下聯絡，有些經紀公司甚至會要求合作廠商也不能找女優要Line或私下互留電話號碼，就是怕節外生枝影響工作〜

只是規定這麼嚴，日本的AV男優都乖乖地遵守嗎？

加藤鷹曾和女優麻生早苗傳出緋聞。 圖／翻攝自av-e-body

當然⋯⋯沒有啊！隨便舉幾個例子，一代鬃獅金手指之王「加藤鷹」雖然已經退休甚至還交了新女友，但走到哪裡都被問他之前與傳奇女優「麻生早苗」的一段情，因為江湖傳言對方為這根金手指離開暗黑界還有了愛的結晶；近年來斜槓去做YouTuber的男優「清水健」你知道吧？他的前妻不是別人，正是前AV女優「步原月」，雙方自然不是靠相親或是交友APP認識，而是拍片的時候覺得下面很合愈做愈有感情所以決定黏在一起不分離，但相幹容易相處難，最後還是分手了。

清水健的前妻步原月。 圖／翻攝自ideapocket

那你說這些男優有沒有受到懲處？雖然搜尋不到新聞，但根據部落格「AV Memo」的報導，打完炮就去泡她的AV男優一直都有，後來有一次鬧大了，不只小頭管不住大頭的當事人、就連幫忙調解的清水健（怎麼都有他的事）都被黑道恐嚇，後來還驚動日本警方出面處理！

所以呢？從此以後日本男優再也不搞女優？

清水健曾和不只一個AV女優談戀愛。 圖／翻攝自ananweb

怎・麼・可・能！

現在日本事務所對新人女優的教戰守則就有一條是「不給男優加Line」、「不接男優電話」，是的，就算之前鬧了那麼多事還上了社會版，還是有工作和私生活分不清楚的男優在拍完片後找女優約會或約炮，比較有趣的是過去被視為犯規大王的清水健現在反而是Safe的，經紀公司認為已經很資深、結了婚（對，是再婚）又有小孩的他現在不會亂來，反而是那些好不容易熬出頭，可以和女優在淫光幕前啪啪啪的資淺男優比較容易被沖昏頭，拍完片不要鳥他們，不管他們的鳥有多厲害〜

以上，就是AV男優和女優相處的規範之道。