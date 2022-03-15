正妹瘋重訓練出超殺肌肉背影 一PO婚紗照網友全笑翻
披上婚紗，和愛人一起步入殿堂，可說是許多人的浪漫夢想。不過最近有位日本網友，分享了一張自己的婚紗照片，結果因為自己的一個動作，反而讓場面從溫馨變成爆笑，引起許多網友的回應。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「Nam」最近分享，表示因為近來即將結婚，所以穿上一套水藍色的婚紗。然而在拍照時，她卻一邊穿著婚紗，一邊秀出自己一身強壯的背肌，讓浪漫感瞬間消失殆盡。
じつは結婚式したのですが 広背筋きたえすぎてドレス映えました（笑）お母さんには怒られましたが、式場のスタッフさんには締まってる！！ってたくさん褒められました☻#筋トレ垢さんと繋がりたい#筋トレ好きと繋がりたい #筋トレ女子 #ボディメイク女子 pic.twitter.com/LhwRBJVnRx— Nam🌷 (@namake_ut) March 11, 2022
Nam自己本來就酷愛重訓，不只常在twitter上分享自己的鍛鍊的影片照片，還說要成為「100天後能引體向上10次的女人」。而她確實練就一身的好身材，結實的肌肉在婚禮中也嚇到不少人，還因此被母親唸了一番。
22日目。きのうの背中トレ！— Nam🌷 (@namake_ut) March 1, 2022
最初きれちゃってますが
前回よりは背中にはいってる気がする💪🏻できる！！！
あと78日がんばるぞー！#筋トレ垢さんと繋がりたい#筋トレ好きと繋がりたい#筋トレ女子 #ボディメイク女子#100日後にチンニング10回する女 pic.twitter.com/FaaALL4iES
夜勤明けのトレは仮眠とってからでもなかなかパワーがでません🥲ストレッチ、腹筋、有酸素をメインにしてフリーウェイトはおやすみ。明日の脚トレに向けてがまん、、🥲#筋トレ垢さんと繋がりたい#筋トレ好きと繋がりたい#筋トレ女子 #腹筋女子 #ボディメイク女子 pic.twitter.com/jbGGHghFRi— Nam🌷 (@namake_ut) February 17, 2022
網友們則表示「好棒的肌肉喔」、「這位新娘很猛喔」、「會殺人的背影啊」、「其實我覺得這樣超搭的」、「是喝了多少乳清蛋白」、「像條肌肉的彩虹一樣」、「看來我也為了結婚典禮去練練肌肉好了」、「第一次看到婚紗照會笑出來」、「練成這樣了應該引體向上10次沒問題吧」、「結婚後要幸福喔」。
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