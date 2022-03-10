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他PO正妹泳裝照問「能接受暴牙嗎？」 網見身材：爆哪裡？
PTT「表特板」時常可以看到網友們分享各國美女的照片，其中不乏臉蛋姣好、身材火辣的正妹，有網友就貼出好幾張一名日本美女的清涼泳裝照，標題還寫著「能接受女生有點暴牙嗎？」沒想到多數男性粉絲不在意，還大讚「瑕不掩瑜」。
從原PO貼出的照片看到這名日本正妹的身材相當豐滿傲人，留著一頭及肩的長髮，並帶著陽光的甜美笑容，只不過這名日本正妹的牙齒有些微「暴牙」，照片一貼出引來眾多男性鄉民們的躁動。
許多人對於這名女子的「微暴牙」不以為意，「哪裡有暴牙？我完全沒看到」、「爆乳吧，是不是打錯」、「圖文不符，哪有暴牙？」、「這牙還好啦，身材也好」、「瑕不掩瑜」、「正常男性的視線肯定沒主意爆牙」、「標題爆錯地方了吧」、「可以，有一點點不完美沒有距離感，又美」。
有網友就搜尋出這名日本正妹名叫「村島未悠」，IG上有逾5萬粉絲追蹤，她時常PO出日常生活照，但卻鮮少見到清涼的泳裝照，反而將自己的好身材隱藏起來，讓人見識到清新甜美的一面。
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