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運動內衣該這樣穿！長髮妹擺攤賣紅豆餅爆紅 IG曬纖腰

香港01 / 撰文：卓柏安
蕭卉君拍攝運動內衣的廣告，吸引目光。（IG「irisxiao_」圖片）
蕭卉君拍攝運動內衣的廣告，吸引目光。（IG「irisxiao_」圖片）

台灣正妹蕭卉君（IG：irisxiao_）在台中西屯區擺攤賣紅豆餅，以清純的高顏值吸引網友注意而爆紅，被形容既有漂亮美貌又有豐滿的身材，獲封「紅豆餅妹」外號。

蕭卉君最近為運動內衣拍攝廣告照，在鏡頭前大曬纖腰好身材，成功吸引網友們的目光，大讚「運動內衣該這樣穿！」指她穿得「好看欸」、「夢中情人」、「漂亮而且很時尚」。

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文章授權轉載自《香港01》

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