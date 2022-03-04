【一劍浣春秋】拍無碼震驚業界！為何乙白沙也加那麼容易上鈎？

最近業界的頭條是什麼？不用說，自然是乙白沙也加的無碼作品了！

頂級片商S1出道、人美腿長嬌滴滴的她是在宣布引退、還沒退出事務所前，突然與影音網站FC2的賣家合作推出了無碼作品，而且她完全沒在藏－－在口愛的時候她脫下口罩，清秀的臉蛋讓人看得清清楚楚，一點否認的空間都沒有。而在業界普遍反無碼，再加上事務所社長是業界經紀人的帶頭大哥，乙白此舉不只有私接工作的疑慮，更是讓經紀公司顏面無光，所以最後的活動還沒舉行，她的twitter已經被刪了，活動也自事務所的官網消失，雙方可能都想趕快分手～

接下來就有兩個問題要釐清，一個是乙白為什麼要這麼做？另一個就是為什麼FC2的賣家如此神通廣大、什麼人都可以弄去拍無碼？

人氣買氣都低迷，就算乙白很漂亮也喪失了自信。 圖／翻攝自dmm

乙白的問題說明了一個狀況，在AV界，沒有漂不漂亮能不能幹，只有好不好賣；買氣強強滾的女優就算長得不漂亮、完全沒身材、然後在床上像死魚都沒差，片商一樣會對她豎起大拇指奉為上賓；但相反地，作品賣不出去的女優就很悲慘。

我們不只一次看到像佐藤莉子和北城希在網路上公開求援希望片商給份工作的女優，她們長得不漂亮、身材不夠辣嗎？非也非也，兩人都曾經是非常被看好的女優，佐藤還演出了2019年最賣的作品，但沒了買氣就什麼都不是；乙白也一樣，雖然人美腿長嬌滴滴，但打從出道她就發展得非常不順，人氣始終很低迷，twitter搞了快兩年還不到4萬追蹤，作品銷售更是慘慘慘，片商和事務所都不知道出了什麼事。

希望片商給機會的佐藤莉子。 圖／翻攝自dmm

所以看到她拍了無碼片讓很多人困惑，以她的姿色難道沒有其他片商肯給機會、非得和無碼賣家合作？事實就是這兩年的發展不順讓這一行的所有人都對她沒有信心，甚至連乙白自己也是－－所以她才會委身無碼賣家在鏡頭前出鮑，而且以作品只賣1980円、合台幣不到500元的價格來看，乙白這次的無碼解禁代價非常低，無碼賣家大概只花了10-15萬日幣（合台幣2.5萬-2.75萬）的代價就讓大家看到她尿尿的地方⋯⋯

只能說她賤賣了自己，但FC2的賣家是怎麼回事？為什麼可以到處推人下海拍無碼？

求大家給工作的北城希。 圖／翻攝自dmm

還記得之前賣家被抓的新聞嗎？他說自己找合作對象的管道就是供人尋花問柳的風俗店，為什麼呢？除了因為那兒的女孩習慣性交易外，最主要的是這些地方大多會提供邊做邊拍的服務－－只要你肯加錢就好。

是的，讓嫖客把性交易的過程錄下來也是這些風俗店服務的一環，所以要找個妹子拍下性愛的影片，只要你肯花其實並不難。至於拿出去賣呢？同樣地，只要你講好，對方也同意，那並不是什麼難事，但如果對方不同意怎麼辦？很簡單，使用「鈔」能力就好，如果100塊不行那就200塊，200塊不行那就400塊，擔心身分曝光那就戴上口罩，基本上沒有談不下來的妹子⋯⋯

風俗妹其實不介意拍性愛影片的。 圖／翻攝自twitter＠rei_6633

再加上一些援交的學生妹以及想擠進AV界卻不得其門而入的女孩（對，AV界也沒那麼好進入，不是你想幹人家就給你幹），這樣你就知道為什麼FC2網站的賣家有源源不絕的妹子可用了，也因為民情如此加上FC2管制寬鬆門檻很低，所以這些年來這些賣家逐漸取代了原有無碼片商的地位，有些人就靠著一台攝影機日進斗金賺進上億日幣，真的是人人有功練，日本正式進入了大拍片時代〜