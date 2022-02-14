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建商千金是模特兒更是卡車司機 開怪手、壓路機也難不倒她

聯合新聞網 / 綜合報導
身為建商千金的古澤未來除了外貌姣好之外，開卡車、怪手等機具也難不倒她。圖擷取自IG
身為建商千金的古澤未來除了外貌姣好之外，開卡車、怪手等機具也難不倒她。圖擷取自IG

在現代社會，比起從事單一的工作，有不少人更選擇過著斜槓人生，一次有著截然不同的多種身份。同時身兼模特兒，更是家族公司倚重的卡車司機古澤未來，就是像這樣的好手。

根據日本媒體「文春Online」報導，今年33歲的古澤未來，家裡是埼玉土木建商，因此她從高中就開始學習駕駛機具，好為公司出一份力。現在的古澤能夠駕駛12噸的傾卸式卡車，壓路機、挖土機等等也難不倒她。

除了會駕駛重型機具以外，古澤過去曾在原宿被星探看上，以「讀者模特兒」的身份正式出道。她曾參與過「SCHOOL革命！」、「全員逃走中」等節目的演出，然而和一般模特兒相比，古澤更常分享自己穿著工作服、駕駛卡車時的姿態現身。

古澤表示，雖然卡車司機經常要半夜三點就開工，駕駛時又得避免事故而集中精神，還容易弄得髒兮兮的，不過透過她的這些分享，吸引到許多人對於卡車司機的興趣，還是讓她感到非常欣慰。

日本 模特兒

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