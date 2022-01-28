【一劍浣春秋】社群力量抬頭！AV界現在要網紅下海

這個月最強的新人是誰？不用說，自然就是うんぱい（Unpai）了！

為什麼是她？在跨年的時候，AV界的邪惡帝國片商S1以不露臉的形式公布了一位超級新人，我們知道她的胸部很大、然後片商的英文有夠爛（明明是Three Days Later結果片商打成Ago）但卻不知道為何這位新人如此受到重視，直到某個賣片網站不小心公布了答案我們才知道是她⋯⋯

預告うんぱい出道，片商的英文鬧笑話。 圖／翻攝自s1s1s1

然後就震撼了業界：因為うんぱい（Unpai）可不是無名之輩，而是很多人在追蹤的超級網紅－－有多紅？這位女優在Tiktok上的追蹤者多達360萬，在全日本排在第四，三上悠亞遇到還得叫她一聲姐；雖然在青青鬆鬆的事件中我們知道國際版的Tktok不能分紅，但這樣的社群力量誰看了都流口水。

所以她的片子賣爆了，360萬的追蹤代表什麼？代表這些每天在Tiotok看她露乳溝做尺度邊緣演出的粉絲，都有可能聽到她AV解禁的消息購買她的AV，因為她之前可是連奶頭都沒給人看過－－所以一支10000円（台幣2500元）的超級特典組瞬間被搶光，自作品上架到現在天天都是銷售排行榜冠軍，其他的女優根本看不到她的車尾燈〜

うんぱい一出道就與上原亞衣拍Youtube影片。 圖／翻攝自htwitter@ai_uehara_ex

不過話說回來，以うんぱい（Unpai）在社群的力量，沒有這樣的成績那就是失敗了，只是自情報解禁到現在，相信很多人都注意到這位新人的宣傳方式和其他女優不太一樣，除了在片商官網、twitter及IG廣告舖天蓋地襲來，うんぱい（Unpai）還與事務所的大前輩「上原亞衣」一起拍攝YouTube影片，暢談自己之所以成為AV女優的原因。

而從うんぱい（Unapi）的操作再綜合另一位AV女優「深田詠美」來看，你就知道日本暗黑界的行銷方式和以往有大大的不同。以往有沒有女優很會搞流量做社群？當然有，像身材一級棒的伊藤舞雪和業界最強小惡魔的七澤米亞都是好手，但流量拿到手後她們做了什麼？

AV界的社群強者伊藤舞雪。 圖／翻攝自twitter@mayukiito

沒有，就是每個月作品發表的時候告訴大家有新片了，然後三不五時放放美照或是記流水帳告訴大家自己又去吃大餐然後迪士尼樂園玩爽爽，雖然大家都看得很過癮不會被廣告化荼毒，但在廣告業者眼裡卻是浪費了那些好不容易吸來的流量，直到深田詠美出現－－

儘管每次介紹她的時候底下的留言總是充斥著「太塑膠」、「有夠假」以及「看不下去」的批評，但這位女優卻很清楚流量該怎麼用，除了將重心轉移到經營YouTube頻道及Tiktok（うんぱい是第四名，而第三名就是深田）外，她還努力地把流量變現，終於，讓她找到了生財之道：

那就是電玩產業！

深田詠美的各種業配讓她收入暴增。 圖／翻攝自twitter@FUKADA0318

看準了深田詠美的高人氣，手遊、還不是色情遊戲的「王國紀元」特別與她舉辦了連動企劃，由深田詠美在網路上號召影迷一起在遊戲中組成部落，深田詠美就是女神雅典娜，其他人自然是要為她燃燒小宇宙的腎鬥士囉〜

靠著遊戲代言，深田詠美進帳超過片酬好幾倍的收入，這也讓她更努力地繼續搞社群－－講白一點，比深田漂亮的女優絕對不難找，像她一樣愛打電動的更不在少數，而當了網紅搞業配對很多人來說更是像呼吸一樣自然，但其他的AV女優沒做到，即便是三上悠亞也只是促銷自己成立的服裝品牌而沒有接業配賺外快，現在看到深田成功，又有うんぱい（Unpai）出道，未來一定會有愈來愈多AV女優利用社群來做生意⋯

不知道該說AV界的人之前是小看了社群的力量、還是腦袋不夠靈光沒想到這一塊？