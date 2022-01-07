【一劍浣春秋】女優等級落差大！怎麼做才能富可敵國？

2022年來了，你的新年新希望是？

以往很多女優都會在這時發文聊聊未來的規劃，但今年明顯少了，倒不是因為日本下大雪大家都躲在棉被裡不上網，而是現在AV界競爭太激烈，知名的寫真女模「山崎水愛」9支作品就拜拜，來過台灣的前偶像「永野一夏」現在片子不多，只能待在應召站接客，剛出道時又學中文又瘋狂在社群自我推銷的小蠻腰「久里夢羅」不到3個月就在網路消失，在在顯示這一行不是把腿張開迎接男優撞擊就能發財，努力不一定會成功⋯

寫真出身的山崎水愛已經消失。 圖／翻攝自sumomo-ch

這時候只有橋本有菜在講自己的新年新希望，而且她只希望未來多一點活動然後想搬家順便添購一台電視，以她的收入來說這個新年新希望實在易如反掌－－沒辦法，人家是橋本有菜兼有腿，AV界人氣最旺的女優之一，片商對她不敢怠慢，她自然就茶米油鹽醬醋茶了〜

那，什麼樣的女優可以像橋本一樣悠閒？

橋本有菜是業界最頂級的S級妖怪。 圖／翻攝自twitter@Arinahashimoto1

不只是男優，女優也是像金字塔一樣的結構，橋本有菜是最頂端的S級妖怪，以她目前的水準，只有她自己不想幹，沒有廠商敢請她走路；但其他女優就不一樣了，當她們決定投入這一行並且受完新兵訓練後，事務所就會製作她們專屬的資料卡然後發送到各家片商，那時候女優就要接受第一次的殘酷考驗了：

那就是，片商願不願意給她們當專屬女優？

剛出道時很認真的久里夢羅好久沒更新社群。 圖／翻攝自twitter@kuri_kurara

這是什麼意思？簡單說，就是看有沒有片商要用合約把女優「框」下來：如果有的話那女優就只要替一家片商服務就行，每個月拍一支作品、片酬最少百萬日幣起跳（大概台幣25萬左右）…⋯能得到這樣的待遇，就代表片商看好這位女優能成為銷售利器或人氣偶像，所以好的經紀公司不只是女優很多，收到專屬合約的女優也很多，一來代表他們的女優品質很好，下港有名聲；二來是說明這事務所業務能力很強，栽培的女優都會有片商買單〜

而得到專屬契約的女優也都走路有風，之前椎名空就以「我是兩家片商共同專屬的女優」為由希望TRE台北國際成人展把他提升到最高等級的金卡，而已經退休的白坂有以則是很驕傲地說，當初可是有四家片商要把她簽下來當專屬女優ーー雖然俗話說的好，好的開始是成功的一半，不過這一行成王敗寇，賣的好自然被片商奉為上賓，賣的不好嘛⋯⋯片商砍頭也是不會客氣的！

白坂有以當初可是有四家片商搶著要。 圖／翻攝自moodyz

這時女優就要思考了，是不是要轉職企劃女優？

那是什麼意思？就是沒有專屬合約束縛，只要片商有錢女優有閒，對拍攝的內容沒意見就可以合作－－只是會和這種女優合作的片商大多追求效率，片子大多一天內拍完，片酬給的也不高，一支作品最多30萬日幣，所以你必須多拍一點作品才能賺到錢。這樣的生活一來很苦很容易破皮，像木下日葵就一個月狂發25-30支作品，雖然因為一個月至少500萬日幣入帳（台幣125萬左右），但除了大姨媽造訪外天天都在和男優交戰，真的做得很膩；再來拍AV有很多違反人體工學的姿勢，所以片子拍完女優幾乎都有運動傷害，像三島奈津子傷到腰後一聽到拍片就怕⋯⋯

木下日葵一個月可以拍25支作品。 圖／翻攝自twitter@0521Himari

所以很多被片商放生的女優往往因為不想過這樣的生活會選擇引退，像miru，在最近一次直播時就說如果沒有片商要她擔任專屬女優的話那她就會放棄這份工作，但只要能跨過心理障礙又能得到片商賞識順便有人買片的話那可不得了，看看蕾(Tsubomi)、看看波多野結衣，以她們在這一行待的時間再算算她們全盛時期的發片量，富可敵國啊！