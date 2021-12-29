快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

別以為你在跟辣模調情！ 成人網男性小編曝內幕：都是我在跟粉絲聊天

聯合新聞網 / 綜合報導
許多成人情色網女模雇用小幫手回粉絲私訊。圖／取自：ingimage（示意圖）
許多成人情色網女模雇用小幫手回粉絲私訊。圖／取自：ingimage（示意圖）

外媒報導，成人情色網OnlyFan上的許多大咖女模，雇用小幫手回應粉絲露骨的私訊。

雖然OnlyFan規定「不能多人共用密碼」，一位化名為勞拉（Lara）的前性工作者表示：「我認識的OnlyFan創作者，幾乎都會外包這項業務。」

勞拉解釋當粉絲數達到某個數量，創作者會無暇處理大量私訊。但在OnlyFans粉絲數排名前1%的莎拉（Sarah，化名）提到，自己仍會親自管理帳戶：「每天會收到至少100條私訊，但我仍盡量親自回覆，不外包給管理團隊或雇用小編。」

不過莎拉也說，知名創作者雇用小編或調情高手（sexter，意指發送挑逗短訊的人）是常態：「團隊全天候待命，很多成員是男性。」莎拉點出時間管理的難處：「我大可花所有時間跟粉絲聊天。但這樣就無暇拍攝照片或影片了。」

國外一名男子本月也在社群平台透露自己在OnlyFans上替女模們管理帳號。他說：「我會得到男粉絲的小費，有時一次能拿100到400美元（約合新台幣2700到11000元）。下次你發私訊給女模時，記住你可能是在和我說話。」他還透露若是剛加入OnlyFans的女模，會跟他分紅30%。

延伸閱讀

男以為房仲稱「搖滾巨星住過這」只是唬爛 沒想到粉絲一直上門朝聖

性感辣模曝天天收到的騷擾私訊 網讚回應大快人心

性騷擾對女性有多傷？市長拍短片向男性喊話「該改變了！」

女上健身房自拍 回放畫面發現男偷拍她臀部氣炸：快吐了！

相關新聞

別以為你在跟辣模調情！ 成人網男性小編曝內幕：都是我在跟粉絲聊天

許多成人情色網OnlyFan上的大咖女模，雇用小幫手回應粉絲露骨的私訊。

小鮮肉消防員主演「衣服穿上」劇照曝 全網暴動：快脫

入冬以來最強冷氣團報到，各地降溫有感，慢性病患者、老年人、小孩都須特別注意溫度變化，加強保暖。新北市消防局仿照熱門台劇「華燈初上」，在臉書專頁貼出一張「衣服穿上」電視劇的劇照，網友狂讚「太有梗」，直呼「用這個顏值當模特兒只會讓人叫他衣服脫掉啦」。

【一劍浣春秋】AV片商苦哈哈...為什麼FC2賣家卻賺得爽歪歪？

近來AV界最轟動的新聞是什麼？自然是網站FC2的賣家被抓了！

版面都是力宏！正妹穿火辣聖誕裝露傲人身材 近萬人大飽眼福

王力宏事件鬧得沸沸揚揚，新聞連續多日的曝光，臉書、IG上也不斷地充斥著相關文章，讓人看了眼花撩亂。一名擁有好身材的網紅正妹就在臉書上發文「版面都是力宏，也該換個聖誕裝版面了吧」，並附上超火辣的聖誕裝扮，讓人眼睛大吃冰淇淋。

【一劍浣春秋】橋本沒有腿、三上太優雅⋯片商是怎麼拍片的？

身為一個影迷，你會不會覺得有些女優很可惜，作品始終沒有呈現她們的優勢？

長腿美女穿件低胸小背心上超市採買 網友喊：想選妳

娜娜最近在自己的IG上分享逛超級市場的照片，當時她穿上清涼的吊帶低胸背心及小熱褲，站在冰櫃前拍照，即使背景明明傳來陣陣的冷氣，都立即被她的熱情化解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。