小鮮肉消防員主演「衣服穿上」劇照曝 全網暴動：快脫

入冬以來最強冷氣團報到，各地降溫有感，慢性病患者、老年人、小孩都須特別注意溫度變化，加強保暖。新北市消防局仿照熱門台劇「華燈初上」，在臉書專頁貼出一張「衣服穿上」電視劇的劇照，網友狂讚「太有梗」，直呼「用這個顏值當模特兒只會讓人叫他衣服脫掉啦」。

新北市消防局在臉書專頁「新北消防發爾麵」貼出電視劇「衣服穿上」的劇照，並表示，「《衣服穿上》是一部消防的電視劇。本劇於2021年12月27日開鏡並立馬殺青。冷氣糰（冷氣團）、CO（一氧化碳）怪、高血鴨（高血壓）領銜主演。本劇訴說1980年代台灣街頭發生的天冷失溫案件，以及救護人員和失溫患者的溫馨故事」。

新北消防局呼籲，「黃燈初上~氣溫急降，北北基桃竹苗有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，天氣寒冷請衣服穿上，加強保暖，家中老人、小孩要留意保暖，室內通風防範一氧化碳中毒」。

網友紛紛留言「小編好會」、「太有梗了」、「比華根初上好太多了」、「路人都感受到暖男的溫暖了」、「左邊明年可以拍月曆嗎」、「有跟上最新的梗耶」、「發爾麵太帥，都沒注意到小編打的內容了啦」。