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【一劍浣春秋】橋本沒有腿、三上太優雅⋯片商是怎麼拍片的？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
很多人希望橋本有菜多一點美腿的片子。 圖／翻攝自twitter@Arinahashimoto1
很多人希望橋本有菜多一點美腿的片子。 圖／翻攝自twitter@Arinahashimoto1

身為一個影迷，你會不會覺得有些女優很可惜，作品始終沒有呈現她們的優勢？

比方說橋本有菜好了，明明是暗黑界第一美腿，但她卻沒有什麼以「腿」為主題的企劃，也不是要男優在那兒舔來舔去像啃火腿，但好歹絲襪穿上去秀一下美腿曲線吧？又比方說三上悠亞，雖然大家都知道她是AKB48出身自帶偶像光環，但偶包可以不要那麼重嗎？多一點凌辱的作品或是尺度解禁讓男優更進一步可以射進去或走後門肯定大賣不是嗎？

三上悠亞太偶像了。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami
三上悠亞太偶像了。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

所以很多人覺得片商該背這個鍋，女優發展不好都是因為作品沒有呈現她們的優點，拍不出影迷想看的東西，是這樣嗎？

那就從片商是如何為女優安排拍片的內容來說吧！

以頂級新秀如山手梨愛來說好了，她們要過的第一關是片商高層的審核，也就是說她們要先被片商認為是可用的戰力。在收到事務所的宣傳資料後，片商就會安排面試官和女優見面，鑑定她們的臉蛋、評估她們的身材然後做些簡單的演出測試，請注意喔，這些面試官不見得一定要找臉蛋最漂亮、身材最火辣的，女優是否有鬥志以及與片商形象有沒有契合也是重點，但絕對不會只看看照片就決定合作，別被片商的文宣騙了！

山手梨愛是現在最紅的新人。 圖／翻攝自twitter@yamate_ria
山手梨愛是現在最紅的新人。 圖／翻攝自twitter@yamate_ria

然後呢？片商覺得OK就會開價，但女優不見得只會去一家片商面試，如果同時有好幾家片商指名合作，那經紀公司就會針對合約總值和未來的發展性進行評估，一切就緒後就準備開幹了〜

但備受期待的新人一開始一定是大一大二不分系，也就是和其他女優一樣演出差不多的作品－－不是片商偷懶，而是要讓女優熟悉拍攝作業，因為女優之前大多沒有「演出」的經驗，一下子要在大家面前做愛承受男優的精液對不是練武奇才的她們來說太難了，所以必須要用最簡單的企劃（就是直幹啦，或者講得精準點，直接給男優駕馭）讓女優知道AV是怎麼拍的⋯⋯

香水純目前正在接受大一大二不分系的訓練。 圖／翻攝自twitter@jun_kasui
香水純目前正在接受大一大二不分系的訓練。 圖／翻攝自twitter@jun_kasui

然後就要來真的了！

要訓練幾支作品呢？一般來說至少3支，等級比較高一點的女優要用到6片，接下來大家就要開始走不一樣的路了。就和晝漫畫的要和編輯合作一樣，女優們也有專門負責把關作品的企劃－－那怎麼決定女優適合什麼作品呢？首先，女優要先證明自己的能力，在6支作品的過程中不能讓片商起了殺念（也許是賣很爛，也許是被家人抓到），接下來企劃們會針對市場的走向以及女優在前面幾支作品表現出來的特質打造適合她們的企劃，然後你就會發現女優朝著不同的道路前進了！

結束訓練的小宵虎南現在要成為戰鬥機器了。 圖／翻攝自twitter@konan_cmore
結束訓練的小宵虎南現在要成為戰鬥機器了。 圖／翻攝自twitter@konan_cmore

當然，一切的一切還是要女優點頭，所以片商會在作品開拍前與女優再面試一次，解說作品的內容並徵求她們同意然後片子才能開拍ー寫到這邊你就明白了，片子能不能拍成其實有很多眉角，也許企劃真不知道大家想看的是什麼、也許您喜歡的片子已經退流行被片商認定「賣不動了」連拍都不想拍、也或許一些很棒的企劃被女優打槍了⋯⋯

反過來說，一支好的作品不只要企劃有SENSE、女優肯配合外還得有會拍的監督以及肯給資源的片商，缺一不可，所以，請大家都加油。

很多人希望橋本有菜多一點美腿的片子。 圖／翻攝自twitter@Arinahashimoto1
很多人希望橋本有菜多一點美腿的片子。 圖／翻攝自twitter@Arinahashimoto1

女優 面試

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