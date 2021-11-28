快訊

潛艦國造又遭影射涉弊 退役軍官投書陸網詆毀黃曙光 海軍不忍了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本尊何在？正妹幫宜蘭名產賣廣告逾10年 網友：已是人妻

聯合新聞網 / 綜合報導
宜蘭餅發明館的廣告看板中的女生。圖擷自宜蘭知識+
宜蘭餅發明館的廣告看板中的女生。圖擷自宜蘭知識+

國道看板常有販售當地名產的廣告，一名網友提及，當時女兒來宜蘭，對廣告看板中的女生留下深刻印象，不知廣告裡的年輕女生「本尊何在？」引起許多網友留言，發現原來當事人已經是人妻！

一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」提及，女兒小學二年級時，對宜蘭餅發明館廣告看板中的女生印象深刻，現在女兒已經大學二年級了，問及「請問本尊何在？想一睹丰采！」

許多網友指出，廣告中的女生是老闆的女兒，「就宜蘭餅他們家的女兒」、「她是創辦人的寶貝女兒」、「很美很有氣質接班人」、「老闆的女兒，以前當空姐」、「本人就在蘇澳的宜蘭餅發明館哦！本人比照片美」、「他是老闆女兒，你去蘇澳發明館就看得到」。

現在宜蘭餅發明館仍會找劉瓊鎂拍攝宣傳照。圖擷自宜蘭知識+
現在宜蘭餅發明館仍會找劉瓊鎂拍攝宣傳照。圖擷自宜蘭知識+

該廣告中的女生是劉瓊鎂，是宜蘭餅發明館老闆的大女兒，目前是兩個孩子的媽媽，而廣告是年輕時拍攝的。後來劉瓊鎂辭去空姐的工作，回家幫忙經營工廠，現在宜蘭餅發明館仍會找她拍攝宣傳照。而本人也回應貼文「我在發明館，歡迎來找我玩！」、「小鎂阿姨在這裡喔！」

宜蘭 廣告 空姐 蘇澳 國道

延伸閱讀

Omicron來勢洶洶！專家曝一張圖分析 秒懂與Delta差異

賣場上演全武行 網分析「插隊男」18秒被KO原因：沒站穩

7-11招牌上糖果圖案是什麼？ 網友：新型態服務！

他驚見新建透天厝整棟外牆全漆黑 內行人秒懂：建商有良心

相關新聞

IKEA敦北店原址重生！ 網喊「把我的眼淚還來」逆轉復活原因曝光

陪伴大台北地區民眾走過23年歲月的IKEA敦北店，在2021年4月26日宣布結束營業，消息曝光時讓許多民眾相當不捨，但未料時約半年後，IKEA將於原址再度復活，並開出「台北城市店－小巨蛋」11月30日

台北101跨年煙火贊助優於去年！T-Pad回歸秒數可望更長

國內疫情穩定，台北101「新年驚艷101」雙跨年系列活動今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，從今日起至2月22日推出歷年...

飛利浦氣炸鍋現折千元、鑽石手鍊直降2.4萬 好市多黑色購物週再掀熱潮

好市多黑色購物週來到第4天，想要採購的會員可能已經都去過一輪，新增的優惠品項也沒有更多驚喜，讓討論度有點降溫。不過今天新...

五倍券超值放風法！全台親子住宿推薦　積木主題、無邊際泳池、溫泉之旅全包辦

被疫情壟罩的上半年，終於在最近有些好轉希望的曙光探出頭，關在家裡這麼久，是該出門釋放一下。若在度過了百貨周年慶、萬聖節之後，你的五倍券還沒花完，推薦爸爸媽媽這樣用，全台有許多溫泉渡假飯店和厲害的設計旅店，都有提供親子設施，讓孩子放風去玩爸媽又能放鬆渡假，再搭配近期推出的五倍卷方案真的超划算，年末準備出去玩就推這幾間啦！

雙萌可愛登場！巨大版「Pingu企鵝家族+小小兵」 11／26齊聚大稻埕碼頭市集

小小兵迷、Pingu迷準備朝聖！大稻埕貨櫃碼頭市集公佈11/26大稻埕碼頭將有小小兵Bob和Kevin重返現場，更連同Pingu一起出現，還有小小兵貨櫃市集等著大家，展出持續到年底，帶著振興五倍券、好

好市多黑色購物週第3天優惠再新增 酒杯之王、熱可可粉冬季派對必備

2021好市多黑色購物週第3天主打的優惠商品稍早再度搶先於Costco App公開，同樣新增了不少熱門品項，包含QLED...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。