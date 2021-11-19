【一劍浣春秋】疫情影響收入 日本女優為何不搞OnlyFans？

這是櫻空桃在星期三於IG發的限動，她買了個Chanel的包。

那個包不便宜喔，最少要30萬日幣 (台幣7.5萬），而這也就是為什麼會有人選擇去當AV女優的原因－－以櫻空為例，身為業界最頂級片商ideapocket的一員，她一個月只需要撥1-2天的時間拍片就可以拿到很高的片酬，其他的時間都是自己的，她可以參加片商的見面會，事務所也可以安排與影迷同樂的活動，甚至可以來台灣參加成人博覽會，只要價碼談得攏。

買了精品包的櫻空桃。 圖／翻攝自instagram@sakuramomo_official/

以這種大型女優一個月有15天在工作就算很忙的標準來看，她們比一般的上班族有錢有閒太多了，常看到有些粉絲說希望娶女優回家，先不論你在不在意她們拍過A片，現實的是愛情脫離不了麵包，看到櫻空桃買一個香奈兒的包我們就要思考了，你願不願意或有沒有能力給她這樣的享受？如果你自認沒那麼多錢，或是覺得她們拿NIKE的包就好，那就不用肖想她們的鮑了，可能性不大。

只是話說回來，這兩年受肺炎疫情影響，不要說女優過不來了，在日本也是活動全面停擺，雖然有很多找不到工作的女孩投入AV界這人肉市場但也拉低了整體薪資水準，失去了活動這一塊收入，女優該怎麼辦？

你是不是覺得從網路撈回來就好了？

經營Onlyfans有成的Hitomi。 圖／翻攝自twitter@hitomi_official

所以很多歐美的AV女優投向Onlyfans付費平台的懷抱，有些人賺得比以前拍片還多；不少台灣麻豆也號召粉絲用同樣的方式定期定額支持自己，累積下來也是很可觀的數字；那日本的AV女優呢？怎麼很少在Only Fans上看到？她們不知道這兒好賺嗎？

其實不是啦，也是有女優注意到OnlyFans的平台，像有巨乳症的Hitomi（田中瞳），像退休後當了媽咪的人類最強Body「沖田杏梨」、像近來屁股愈來愈大身材完全歐美化的「永井瑪麗亞」都很認真地經營OnlyFans，永井瑪麗亞甚至不惜貴妃出浴直接把第三點露給你看ー而她們的努力也有回報，經紀人回報，沖田的收入比以前當AV女優時更多，而永井瑪麗亞則是要經紀公司一個月只要讓她拍一支作品維持AV女優的身分就好，因為她要專心做OnlyFans！

搞Onlyfan收入很好的沖田杏梨。 圖／翻攝自twitter@AnriOkita_real

既然如此，那大家應該都要去做OnlyFans啊，怎麼實際在做的人不多？

是女優不想賺錢嗎？當然不是，她們都知道青春有限，不把握時間賺錢不行，之所以不流行OnlyFans的原因有三：首先，日本有自己的粉絲俱樂部平台，上面會告訴你一個月投多少錢可以得到什麼福利，很適合個性封閉對國外平台有障礙又喜歡照著SOP走的日本女優和粉絲使用，像已經退休的彩美旬果就著粉絲俱樂部過著幸福快樂的日子。

彩美旬果在退休後靠粉絲俱樂部維持收入。 圖／翻攝自prestige-av

再來，這也跟AV女優的就業型態有很大的關係，在這個女優平均壽命已經少於半年的現在，多一個社群對她們就是多一個負擔，講難聽點，twitter和IG她們都不見得做的好了，你和她們說OnlyFans很好賺不會有人理你的，與其慢慢經營網路平台求粉絲包養，不如狠狠咬一口廠商撈一把大的。

最後也是最重要的，那就是絕大多數的AV女優會以沖田和永井的外型做為國外影迷審美的標準，她們一個是人類最強Body，一個是和出道相比整個大了一號屁股像森巴女郎，絕大多數的日本女優會覺得自己不是長那個樣子，「不會是國外粉絲的菜」，所以就不會想去經營⋯⋯

搞Onlyfan收入很好的永井瑪麗亞。 圖／翻攝自twitter@NAGAIMARIAA

所以不是OnlyFans不好，是日本的AV女優不愛用，但現狀並非不可扭轉，就像每個AV女優拿的都是iPhone一樣，只要能在Onlyfans找到穩定獲利的方式，她們就會很認真地去做，也許再過個幾年，狀況就不一樣了〜