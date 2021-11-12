聽新聞
test
0:00 / 0:00
美女穿蕾絲上衣逛超市 透視感洩春光引網友暴動
日前網路曾經流傳照片，指有身穿清涼蕾絲服裝的美女到超市購物，引起網友轟動。
該名美女其實是馬來西亞的網紅「QiiQii_miao」（IG：qiiqii_miao），從照片中可見，她身穿牛仔熱褲及甚有透視感的蕾絲上衣，更蹲在地上查看較低層的貨架，曬上身纖細身材之餘亦都不忘展示美腿。
「QiiQii_miao」除了是網紅之外，亦都自稱是內容創作者，曾經在微電影《父恩》中擔任女主角。
延伸閱讀：
路邊拍照引網民關注 隔住熒幕都感到青春氣息！真身原是大馬網紅
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言