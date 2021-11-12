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美女穿蕾絲上衣逛超市 透視感洩春光引網友暴動

香港01 / 撰文：卓柏安
「QiiQii_miao」曾身穿蕾絲上衣在超級市場內購物，照片流傳到網上後引起網友轟動。（IG「QiiQii_miao」圖片）
「QiiQii_miao」曾身穿蕾絲上衣在超級市場內購物，照片流傳到網上後引起網友轟動。（IG「QiiQii_miao」圖片）

日前網路曾經流傳照片，指有身穿清涼蕾絲服裝的美女到超市購物，引起網友轟動。

該名美女其實是馬來西亞網紅「QiiQii_miao」（IG：qiiqii_miao），從照片中可見，她身穿牛仔熱褲及甚有透視感的蕾絲上衣，更蹲在地上查看較低層的貨架，曬上身纖細身材之餘亦都不忘展示美腿。

「QiiQii_miao」除了是網紅之外，亦都自稱是內容創作者，曾經在微電影《父恩》中擔任女主角。

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文章授權轉載自《香港01》

Instagram 網紅 馬來西亞

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