【一劍浣春秋】開箱的、大支的、解禁的⋯男優也是各司其職？

看AV，你會注意男優嗎？

可能不多吧，雖然他們很重要，但他們完全不是重點，我們看的又不是甲片－－不過近年來女優偶像化，有些腦筋動得快的男優也想把自己打造成一個IP，像身材精壯的「清水健」近年來就積極轉型為Youtuber，與女優深田詠美合體拍影片（不是AV）魚幫水水幫魚，一起衝訂閱數〜

做Youtuber很成功的清水健。 圖／翻攝自twitter@avshimiken

也因為男優知道要宣傳自己了，相信很多人注意到片商在選擇男優上是蠻「功能性」的：在過去，男女優都都是到了片場才知道片商替自己挑了什麼對手，那感覺蠻像抽獎，今天去片場發現是愛田由或蒼井空等著你臨幸，那感覺就像中了樂透頭獎，但如果像之前AV杰倫東尼大木說的，推開片場大門發現是個體重超過90公斤的重量級女優對你微笑，那就只能和男優南佳也一樣來個勇者鬥惡龍，忍不住翻白眼⋯⋯

這是過去的狀況，但現在不同了，在發生AV強要、也就是經紀公司以合約陷阱強逼女優拍片後，片商改變策略，現在都會事先通知男女優拍片合作的對象，你如果覺得對方不OK的話可以拒絕。於此同時片商也發現各個男優適合的作品不一樣，所以現在你會發不同的作品會出現不同的男優。

專門幫忙開箱的貞松大輔。 圖／翻攝自twitter@JAV_banget

打個比方，像新人片，最常出現的男優就是比女優還容易潮紅的「貞松大輔」，也因為他實在太常奪走女優在淫光幕上的第一次，所以榮獲了「AV開箱王」的封號：為什麼他可以比其他男優先嘗鮮呢？首先是他長相斯文然後個性也不錯，不會因為長得太匪類或是談吐太粗魯嚇跑女優；再來也是最重要的，貞松大輔是「一般尺寸」而不是「人間兇器」，儘管很多女優說自己是癢得受不了才來拍片的，但真的很少人是想在導演助導攝影收音等人的面前爽給大家看的，所以他們的第一片一定要用個「很正常」的男優演出。

這就是為什麼貞松大輔榮膺「開箱王」的原因，雖然「尺寸一般」這理由聽起來有點慘，但能占有女優的淫幕初體驗還是值得驕傲啦。但萬一，我是說如果女優胃口比較大，就是要大隻佬怎麼辦呢？那就有請森林原人這位號稱可以上東大卻投入暗黑界的學霸男優〜

亞洲巨炮森林原人。 圖／翻攝自twitter@AVmoribayashi

之前片商Prestige曾經為他量身打造一個系列片，先找來一些弱雞男優讓女優放下戒心，等到要「結合」的時候就把女優蒙上眼睛然後換手讓森林原人出場，只要他一「進去」就會讓女優體會到前所未有的飽足感⋯⋯

這一陣子流出很多沒打馬賽克的母帶，相信很多人都見識到森林原人的威力，真的是忽有龐然大物，排山倒海而來，但也因為他太大根了，所以很多女優不敢和他合作，尤其是要走後門、肛肛好的解禁片。

廢話，正常做都會被頂到肺了，被森林原人走後門還得了？應該會像涼宮琴音一樣被弄到脫腸吧？如果是肛肛好的片子，一般片商會用的大概就兩位男優，一位是大島丈，另一位則是「志良玉彈吾」。

解禁用的大島丈。 圖／翻攝自madonna-av

兩人共通的是很熟悉走後門的流程，拍片會比較順，但片商用這兩位男優的理由卻不大一樣：大島丈是業界公認的「帥大叔」，深田詠美在影片中有說，就算他做很下流的行為女優也不會討厭，所以用他打的是形象牌；而志良玉彈吾就不一樣了，除非女優之前就有經驗，不然就像碓冰蓮的演出一樣，嘴巴講我會忍耐但做完卻是黯然退場〜

志良玉的好處在於比起前面提到的貞松大輔尺寸又更小了點，簡單說就是會讓女優安心覺得不會太痛的大小，至於他的變態氣質那倒不是問題，都來到AV界了，看過的變態還嫌少嗎？

解禁用的志良玉彈吾。 圖／截自YouTube影片

這就是男優之所以功能化的原因，孔子說因材施教，片商也是因材施較，比較懶的「較」，不同的題材要用不同的棒子，片子才會好看，拍片才能連暢〜