【一劍浣春秋】流出大爆發！片商超扯造假伎倆全曝光

近來最重要的消息是什麼？答案是兩個字：

流出。

什麼是流出？網飛知名影集「全裸監督（AV帝王）」就已經告訴我們了：當投資失敗，山田孝之所飾演的村西透一夕之間欠下巨債後，他昧著良心回到人去樓空的片庫，把之前拍攝的母帶以私下販售的方式流入市－－是的，這就是「流出」，對AV界而言，這是最不可饒恕的行為。

一來這犯法，日本法律規定所有的成人影片都要用馬賽克遮掩男女優的性器官，儘管大多數的影迷不喜歡這樣，但違法就是違法；二來對女優及其事務所而言，演出是有打合約的，上面都清楚載明作品需要打上馬賽克的，你去兜售這些違反合約的作品，是把演出的男女優和所有工作人員都變成違法的共犯，大家都無法接受的⋯⋯

這兩年最好的新人青空光也無法倖免。 圖／翻攝自dmm

當然，還有一點很重要，那就是把這些不管有沒有剪輯好、還沒有打上馬賽克的母帶流入市場，對片商以及演出的女優而言是重大的利益損失－－簡單說就是他們不但分不到錢、而且打好馬賽克的完成品也沒有人要看了；當然還有一些女優是不想最私密的部分公諸於世。但不管怎麼，別以為全裸監督的年代距離我們很久，這種事都是過去式了，最近這一波流出的數量說有多驚人就有多驚人，而且是地圖炮攻擊。

意思就是覆巢之下無完卵，著名的SOD集團、Prestige集團以及片商Maxing通通有分，這次的流出和以往大為不同。過去，為了避免惹禍上身，所以流出源頭大多挑引退已久的女優下手，她們大多已經拋棄過去的身分，現在回歸正常人的身分，不太願意掀開過去的黑歷史，所以流出源頭不用怕受到追究。

唯井真尋大流出，什麼都看得到。 圖／翻攝自dmm

但這次不一樣，被流出的都是很新的作品，而且受害的都是很有名的女優，像SOD的一姐「紗倉真菜」、偶像團體的惠比壽麝香葡萄的隊長「市川雅美」、業者最優秀的兩大Youtuber「小倉由菜」和「唯井真尋」還有這兩年最強的新人「青空光」及「夏目響」，過去的她們是有碼片商的寵兒，但現在的她們是流出片的手下敗將，只能任人討論過去從來沒給影迷看過的下半身〜

血流成河啦！

貴為一姐的紗倉真菜流出無碼影片。 圖／翻攝自dmm

片商自然要負最大的責任，SOD、Prestige和Maxing三大片商之前都有母帶流出的黑歷史，結果不但沒有止血反而愈搞愈大洞，經紀公司求償、女優拂袖而去是可想而知的，而這次流出還有一個超大的負作用，就是片商造假的手法一覽無遺，大家都知片商躲在毛玻璃後搞什麼鬼了！

比方說2019年超豪華11位女優共演的作品，馬賽克一拿掉我們才知道向來給人混混形象的男優「今井勇太」大牛比較懶，人家在那兒賣力抽插他老兄根本沒有「站起來」，就躲在後面做做樣子，神奇的是沒有被一杆入洞的女優也在那兒神情迷濛叫得非常開心；又比方說明明是中出解禁的作品，但男優從頭到尾都戴著套子，然後神奇的事情發生了，明明套子沒拿掉，但在一聲怒吼打完冷顫後女優的那裡一樣會流出白濁的精汁⋯⋯

竹田夢演出造假讓人驚訝。 圖／翻攝自dmm

很明顯地，都是造假，最扯的是還有男優是戴假屌演出－－雖然知道這就是馬賽克存在的意義，片商並不是單純為了遮掩性器官，還要掩蓋一些不能讓你知道的真相，但一想到有些男優說自己多猛多猛，想硬就硬想射才會射就覺得鬼扯，流出片一出就知道他們也是正常人，硬不起來的時候就是隻弱雞〜