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口罩美女穿小背心熱褲搬貨 設計系畢業兼有自家品牌
疫情下為人為己都要戴口罩，而脫下口罩後的樣子隨時帶來驚喜！
最近有網友留意到有戴着口罩的美女在倉庫搬貨執貨，看來非常順手。雖然口罩遮了半邊面，但她仍然散發出美女的氣息，而且身材線條亦很健美，難怪吸引網友注目。
原來這名口罩美女是台灣IG網紅「Stephanie」，她畢業於大學時裝設計系，已擁有自家時裝品牌及網購店，的確是智慧及美貌並重！
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文章授權轉載自《香港01》
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