【一劍浣春秋】櫻空桃狂噴清水健！男優惹人厭的原因是？

近來最有趣的八卦是什麼？我認為是櫻空桃在IG公開打臉知名男優清水健。

發生了什麼事呢？積極發展YouTuber事業、愈來愈網紅化的清水健在twitter上公開性愛小撇步，告訴大家：「在按摩棒的頭貼上散熱貼，冰冰涼涼地刺激女孩的陰蒂很有效果喔，推薦大家試試。」

然後櫻空桃就分享這篇文章然後說：「大家別聽他胡說，老娘才不吃這套！」

櫻空和清水在2018年後就沒有合作。 圖／翻攝自ideapocket

身為曾經合作的對象，櫻空桃此舉非常不給清水健面子，甚至讓人懷疑櫻空桃是不是已經拒絕和清水健拍床戲？結果查了以後就發現自2018年5年後兩人就再也沒有合作，而且最後一支作品清水健也確實拿出按摩棒攻擊櫻空桃的下半身，雖然片中看來清水健應該沒有在按摩棒上加散熱貼，但看來未來應該也不會有一起滾床單的機會了⋯⋯

日本人是這樣的，一般沒有厭惡到一個程度，他們絕對客客氣氣不出惡言，櫻空桃直接在網路上幹譙清水健代表她已經不怕撕破臉，就連好友天海翼也跳出來轉發文章，顯然都很討厭清水健。

天海翼也參戰力挺櫻空桃。 圖／翻攝自twitter@amamitsubasa000

至於兩人為什麼結怨？雖然櫻空桃沒有明說，不過從之前女優在電視節目上的談話就知道，清水健的性癖讓很多女優受不了－－他喜歡舔，而且一舔就舔很久，吉澤明步就因為被他狂舔小菊花30分鐘而翻臉；香澄果穗更慘，明明已經事先和清水健說不可以亂舔，但導演一喊卡麥拉還是被這位矮壯男優用舌頭瘋狂攻擊鼻孔，一直鑽一直鑽，鑽到香澄果穗都放話以後要封殺他！

再加上清水健喜歡撩妹，之前曾和好幾個女優交往，分手了難免被人閒話，被一些女優討厭也很正常；還有還有，因為清水健一心想當網紅，喜歡在影片中瘋狂爆料，有些人不想成為他的題材所以也不想合作〜

在IG狂噴清水健的櫻空桃。 圖／翻攝自twitter@sakumomo1203

這是清水健的狀況，還有什麼樣的男優會被討厭？

幾乎每個女優都有不想合作的男優，只是男優被討厭的理由不同。號稱暗黑第一帥哥的南佳也最糟糕，他被寶生莉莉指控在兩人交往的時候吃軟飯，分手後拍拍屁股一走了之當然惹人厭，也難怪寶生莉莉不只在twitter公開和南佳也要錢還到處和其他女優說他壞話，讓很多人再也不要和這位肌肉派男優合作。

寶生莉莉在分手後也大罵南佳也。 圖／翻攝自s-cute

也難怪大家都要禁止男優和女優談戀愛，問題有夠多，那還有什麼男優會被討厭？大部分女優不會和男優多打交道，所以拒絕合作大多就是下面合不來：比方說有些男優太大太粗太長，女優受不了那飽足感所以就不要合作；還有的男優是尺寸太小或沒割包皮，女優嫌沒感覺或覺得髒髒的也不想和他啪啪啪；還有還有，比方說男優指甲太長，女優潮吹時被摳得很痛，或是動作粗暴讓女優覺得自己變肉便器都可以拒絕合作，現在只要女優搖頭，男優就算再想都沒辦法和她們上床的。

吉村卓其實沒那麼多女優討厭。 圖／翻攝自prestige-av

這種性事合不來所被拒絕的男優其實比想像中多，反而是那種外型猥瑣在片中常扮演反派的男優像是吉村卓和今井勇太沒那麼多人討厭。也許有人覺得這樣矯枉過正，但是在事務所強逼年輕女孩下海的強要風暴後，與其被說做得太過，不如賦予女優多一點選擇的權力－－現在的AV界再也不能讓女優到片場才知道要合作的男優是誰，那風險太高了，萬一又發生像木村都那和男優吵架吵到被打臉的意外那就全毀了〜