【一劍浣春秋】是宣傳還是來亂的？AV女優這些「特技」讓人傻眼

你會注意女優的「特技」嗎？

一般人看到AV女優時，可能注意的是她們長得好不好看、身高多少胸部多大屁股夠不夠翹，但大家可以注意一下她們的「特技」，有些時候蠻好玩的：在這邊先和大家說一下，日文的「特技」指的是擅長做的事，不是吞劍跳火圈的雜耍表演，日本的民風一直鼓勵大家去做自己喜歡或擅長做的事，當你練得很純熟練得很強大後就變成了「職人」，從此自帶大師光環〜

所以日本人幾乎都有「特技」，那AV女優的特技是什麼呢？當然，要做這一行最直接了當的就是床上運動，像蓮實克蕾兒在特技欄上填的就是「淫語」和「杭打ち」，「淫語」指的是在做愛時講些不三不四的下流情話，蓮實克蕾兒這招可強了，她可以一面吹一面搞一面講個不停，講到男優都受不了聽到抓狂愈撞愈大力。

性愛本事一級棒的蓮實克蕾兒。 圖／翻攝自https://all-p.jp

至於「杭打ち」原本指的是「打椿」、在AV界引申為騎乘位套弄的意思，我想這沒人會懷疑蓮實的能力，她是業界公認騎乘位最強的女優，一手蜘蛛人騎乘位（就是像蜘蛛人趴在大樓上一樣，先坐上去再趴下來，下半身不斷套弄然後手口並用刺激男人奶頭的絕技）獨步業界所向無敵，在twitter上傳的教學影片已經快播放1000萬次了，這行她說第二那冠軍就從缺了！

也難怪蓮實克蕾兒會在訪問中說幸好日本有成人產業，讓她可以學以致用，要不然她也不知道自己能做什麼，這應該是大家心目中的AV女優，做愛是她們的特技也是她們的專業；但也有些AV女優填上去的資料很「ㄎーㄤ」，你完全不知道填那些東西上去是幹嘛的。

特技是當偵探的白坂有以。 圖／翻攝自http://sumomo-ch.com/blog-entry-9018.html

像白坂有以，你很難想到這樣一個頂級的美少女為什麼要把特技欄填上「推理」兩字，她是做AV女優的又不是江戶川柯南，喜歡推理是要從男優射出來的東西知道他昨晚吃了什麼又睡在哪裡嗎？後來才知道她以前做過偵探，那才是興趣與工作結合，只是和柯南抓殺人犯不同，白坂有以沒有辦過殺人案，上門的案子全是「抓猴」〜

所以那時候她整天躲在厚德路外面，看到人家爽出來後就偷拍，只是做偵探實在不像漫畫刺激，大多時間都在「等」，有一次指定的對象在除夕時出門去修幹，到了隔天中午才退房，害她只能在旅館的停車場跨年，然後她看天空，覺得自己到底在衝啥洨⋯⋯

於是她就成了AV女優。但喜歡推理還不是最奇怪的「特技」，最奇怪的特技應該是最近才剛出道的新人「森玲奈」：她的特技是什麼？是圓周率可以背到第100個數字！

會背圓周率的森玲奈。 圖／翻攝自https://www.kawaiikawaii.jp

是很了不起啦，也難怪片商會說她腦袋很好，正在為要做老師還是老濕姬而煩惱，只是我就不懂了，這個特技報出來有用嗎？會有影迷因為她很會背圓周率所以就看片嗎？

應該沒有吧，大家可能都是滿頭黑人問號，不知道這位新人幹嘛要在片子裡背圓周率。不過還好，森玲奈長得不錯，胸部不知道是不是以3.14的倍率形成的又圓又大然後濕答答很會噴，所以片商可以很阿Q地說一切都在他們的預料中，影迷還是注意到了這個愛背圓周率的女孩〜

好吧，這樣也算宣傳成功了，只是就我和AV女優相處的經驗，她們最強的特技其實是「購物」，走到哪買到哪，超強的！