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卡哇伊呢！女網紅穿小背心性感逛超市 網友全暴動
現身超級市場的她太可愛了！最近網上流傳數張照片，1名身穿吊帶小背心的可愛美女在逛超巿，清新打扮加上像會笑的水靈眼睛，即時引起網民哄動關注！
原來這名美女是來自新加坡的網紅Wei Ting（IG：weitinggg___），她經常在IG分享生活點滴，打片照被網民激讚可愛度爆燈！網上流傳的照片她戴着黑色口罩，到其IG即能看到樣子「全相」。
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文章授權轉載自《香港01》
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