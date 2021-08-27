網紅「小恐龍」踩單車自拍笑容甜爆超可愛 3個字解釋她的名
美女網紅張語婕（IG：yujieez）自稱「小恐龍」，雖然暱稱有恐龍2個字，但真人卻可愛得很，既有甜美笑容及活潑樣子，又有完美體態，完全不恐龍！
張語婕在IG上不時都會分享自己的打卡照，更有性感的泳衣造型，大派福利給一眾粉絲。她亦解釋過為什麼自己是一隻龍，因為「I am alone」。
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文章授權轉載自《香港01》
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