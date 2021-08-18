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藍衣正妹「爬樓梯」短片晃到眼暈 網友狂重播：走不出來

聯合新聞網 / 綜合報導
奈奈茶因抖音「爬樓梯」影片吸粉無數。 圖／翻攝自instagram@nanacha_0211
奈奈茶因抖音「爬樓梯」影片吸粉無數。 圖／翻攝自instagram@nanacha_0211

現代人喜歡在社群、影音平台分享生活，近日有一支正妹奔跑上樓梯的影片，水亮大眼和姣好身材，短短5秒就創下500萬次觀看紀錄，更為她吸粉無數，短短幾天抖音平台粉絲數就突破110萬人。

這位名為「奈奈茶（なな茶）」的網紅正妹，其實是日本3人偶像團體《黒のシャーナ》的一員，名為「千葉奈々希」，今年24歲。出身靜岡的她以本名「奈奈」結合靜岡名產「茶」為名，活躍在推特、IG、抖音等社群平台上，時常曬出穿著比基尼辣照，G罩杯好身材一覽無遺。

近日她在抖音平台分享多部小跑爬樓梯的短片，秒數不長卻引發熱烈迴響，甚至被讚為「藍衣戰神」。只見影片中的她戴口罩綁著低馬尾，身著一襲藍色針織連身裙，斜揹一款同色系包包，簡單打扮卻攻擊力十足，不少網友表示「被晃到眼暈」、「斜背包真是偉大發明」、「樓梯太長差點走不出來」，奈奈茶的粉絲數也因這幾部影片暴衝到110萬人。

從奈奈茶日常分享的照片可發現，除了擁有傲人身材外，拿下口罩的她也擁有清純無害的無辜面容，不管是穿著演出服、毛衣、襯衫、泳裝，都展現出又純又欲的氣質，讓人難以招架。目前她除了演藝活動外，也是現任大學生，有網友從她日常生活照中，推測她就讀的是日本名校慶應義墊大學，稱讚她十分努力，能兼顧課業與偶像活動。

@nanaki_0211

一緒にけん玉しよ〜？♡ Let’s hang out！

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@nanaki_0211

100万人登録ありがとうございます♡これからもよろしくね？？💗　Thank you for 1 million followers

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抖音 正妹 網紅 比基尼

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