聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍衣正妹「爬樓梯」短片晃到眼暈 網友狂重播：走不出來
現代人喜歡在社群、影音平台分享生活，近日有一支正妹奔跑上樓梯的影片，水亮大眼和姣好身材，短短5秒就創下500萬次觀看紀錄，更為她吸粉無數，短短幾天抖音平台粉絲數就突破110萬人。
這位名為「奈奈茶（なな茶）」的網紅正妹，其實是日本3人偶像團體《黒のシャーナ》的一員，名為「千葉奈々希」，今年24歲。出身靜岡的她以本名「奈奈」結合靜岡名產「茶」為名，活躍在推特、IG、抖音等社群平台上，時常曬出穿著比基尼辣照，G罩杯好身材一覽無遺。
近日她在抖音平台分享多部小跑爬樓梯的短片，秒數不長卻引發熱烈迴響，甚至被讚為「藍衣戰神」。只見影片中的她戴口罩綁著低馬尾，身著一襲藍色針織連身裙，斜揹一款同色系包包，簡單打扮卻攻擊力十足，不少網友表示「被晃到眼暈」、「斜背包真是偉大發明」、「樓梯太長差點走不出來」，奈奈茶的粉絲數也因這幾部影片暴衝到110萬人。
從奈奈茶日常分享的照片可發現，除了擁有傲人身材外，拿下口罩的她也擁有清純無害的無辜面容，不管是穿著演出服、毛衣、襯衫、泳裝，都展現出又純又欲的氣質，讓人難以招架。目前她除了演藝活動外，也是現任大學生，有網友從她日常生活照中，推測她就讀的是日本名校慶應義墊大學，稱讚她十分努力，能兼顧課業與偶像活動。
@nanaki_0211
一緒にけん玉しよ〜？♡ Let’s hang out！♬ オリジナル楽曲 - なな茶🍵フォローしてね💗
@nanaki_0211
100万人登録ありがとうございます♡これからもよろしくね？？💗 Thank you for 1 million followers♬ オリジナル楽曲 - なな茶🍵フォローしてね💗
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言