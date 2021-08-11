反差超大！公車司機是24歲正妹 網驚：像未成年啊

民眾平常搭公車看到的駕駛員幾乎都是中年男性，北部卻有一位女子20出頭年紀便選擇這項職業，她外表甜美可愛，穿上工作制服像是高中生，但轉起方向盤超有氣勢，反差超大登上社群平台熱門推薦，引起網友們注目。

一名女網友暱稱「艾嫚妮」在抖音（Tik Tok）分享工作影片，自介「我今年24歲，是位開公車的女司機唷」，透露自己身高160公分，從2019年就上傳她首個駕駛公車的畫面，並寫道「為了夢想！女生也能開大客車」，其他影片中可見駕駛員名牌上標示新北客運，她熟練的操作公車儀器，行經範圍包含新北汐止的亞太科技園區站，還有結班紀錄實駛188公里路程。

「艾嫚妮」曾指出，公車司機其實不難考，就看個人敢不敢開上街，她因為想快點多存錢，負責跑上下班雙尖峰時段的「單班」，行駛路線一趟大約2小時，中途上廁所會有些不便，需要臨時停靠在加油站旁，不過大部分乘客都會體諒，她自勉「沒有熱忱是待不下去的，加油吧」。

網友們驚訝表示，「好可愛的司機！個子不大竟然能開公車」、「這名公車司機看起來像未成年啊」、「這是小朋友在開碰碰車嗎？司機也太童顏了吧！」。

根據公路總局2020年底的公路汽車客運駕駛員人數資料顯示，全台公車司機平均年齡48.3歲，男性5,114人，女性則只有88人，比例懸殊。