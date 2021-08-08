向奧運看齊！日本寫真女星喊話：我的泳裝是金牌級的

日本寫真女星森咲智美，向來穿著大膽，有著「日本第一色情的寫真偶像」之稱。近來她與其他寫真女星合拍寫真集出版，話題也搭上了東京奧運熱潮，在受訪時談論自己喜歡的運動項目。

根據日本媒體「日刊體育」報導，森咲智美、橋本梨菜、犬童美乃梨等十位寫真女星，最近共同出版了內衣寫真集「おふさいど」，並在東京舉辦新書發表會。正逢奧運舉辦，採訪話題也談到了東京奧運。

森咲表示，她自己特別關注籃球，特別提到這次日本代表隊中，有八村壘、渡邊雄太等NBA球星助陣。橋本梨菜則是特別關注足球，犬童美乃梨則發現有許多十幾歲的選手活躍於場上，這些人年紀輕輕就打出了好表現，帶給他很大的正能量。

最後，森咲還豪氣表示，如果要比泳裝的話，「我的泳裝也是金牌級的。因為想表達出個性，所以挑選了小件的泳裝。會作為寫真女星的日本代表努力下去！」展現出強烈的企圖心。本次參與的寫真女星除了這三位以外，另外還有仲村美海、葉月彩、芹澤真里奈、月城麻由、竹內花、池尻愛梨、鴨林李帆等人。