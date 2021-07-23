【一劍浣春秋】北喬峰南慕容！AV界有沒有死對頭？

我們都知道天龍八部時北喬峰和南慕容齊名，是武林的兩大高手，那麼在AV界呢？頂級女優中有沒有人是死對頭？

首先我們要了解，日本人是非常善於做表面功夫的民族，就算已經私底下恨得牙癢癢也不會公開說出來，不過從一些小細節還是可以看得出不對勁－－像三上悠亞在慶祝出道六週年的片子，就被男優逼問這一行誰是她最大的對手？

果然，三上一開始不願意多說，後來實在是被逼得受不了，只好說剛出道的時候因為常常一起拍寫真、合作過共演的片子還在TRE台北國際成人展同台，所以她是對高橋聖子比較有印象－－請注意喔，就算兩人都是因為醜聞而下海的AV女優、就算兩人一個是國民的偶像（三上）一個是AV救世主（高橋），外面早就比較得如火如荼，但三上悠亞只說「比較在意一點」，絕對不會說她是自己的競爭對手⋯⋯

慶祝六週年的三上悠亞。 圖／翻攝自dmm

然後隨著三上成為witter追蹤者最多的AV女優、副業也愈做愈大後她也不提高橋聖子了，現在的她已經不會說自己在意誰或是想要超越誰，只說覺得石原希望的社群經營得不錯，雖然沒見過面但蠻喜歡她的，但她甚至連這個後輩出道了沒都搞不清楚－－這也是很正常的，三上都出道六週年了，現在說誰都是為對方抬轎，又不是吃飽沒事幹何必替自己製造敵人？所以twitter追蹤數緊追在後的深田詠美她不提，同一家片商的賣片王安齋拉拉和河北彩花也不是三上會聊的對象。

三上現在關注的後輩石原希望。 圖／翻攝自graphis

所以三上悠亞也蠻厲害的，儘管她確實是天下第一人但訪談也能看到她的小心機，擺明了是天下第一、其他人都不在她眼皮底下，只能說真的是高啊。那除了三上和高橋外還有沒有北喬峰南慕容對峙的狀況呢？如果不算事務所內部爭排名鬧翻的狀況，AV界還有一對冤家彼此不提對方的名字但大家都知道她們不對盤，那就是天使萌和相澤南。

兩人的樑子是在FANZA成人大賞時結下的，當時天使萌被視為是最優秀女優呼聲最高的人選，想不到最後意外敗給了相澤南，在舞台上她錯愕不解的表情透過網路傳送到全世界看也就算了，得獎後相澤的經紀人一篇「灰姑娘傳奇」的心得，說對手是出道就是鎂光燈焦點的片商掌上明珠，而自己是一步一腳印苦熬出頭的雜草魂，雖然沒有指名卻讓天使萌在直播時崩潰，從此這兩位女優就怪怪的。

雖然曾經合照，但相澤和天使仍是王不見王。 圖／翻攝自twitter@amatsuka_moe

雖然在TRE台北國際成人展兩人合照破解不合的傳言，但回到日本又是王不見王。尤其是相澤南在才剛出版的自傳小說中提到了一起競爭最優秀女優的葵司、吉高寧寧和水卜櫻，但頒獎時就站在她隔壁，拿下優秀女優賞的天使萌她卻隻字未提，我想不是忘了對手有誰而是相澤南壓根兒不想提到天使萌的名字。

所以千萬別因為AV女優活動時又溫柔又可愛就覺得她們沒有敵人，只是日本人不會公開撕破臉罷了，業界都知道這一行彼此看不順眼的女優可多了，辦活動前如果沒有事先問清楚，小到不願意同台演出大到連坐飛機都不能靠太近煩都叫人煩死，原來沒有合拍過作品也能結仇結那麼深，真是不簡單〜

相澤在小說裡對天使隻字不提。 圖／翻攝自twitter@minami_aizawa_