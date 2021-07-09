【一劍浣春秋】AV界變了！引退後生了4個小孩的她還在拋頭露面

常常有人問我，那個XXX引退後過得好嗎？

XXX可以自行替換名字，看你想知道的是誰都行。在這邊我要稍微解釋一下這問題該找誰答，AV界大概分成兩個體系，一個是片商系統，一個是經紀公司系統，片商顧名思義地就是負責拍片，經紀公司則是負責經營女優幫忙找片拍，所以要問女優引退後去哪兒了找經紀公司會比較好一點，他們和女優相處的時間比較多、比較有機會保持聯絡－－

但很多人都找不到了！

很多人想知道川島和津實在幹嘛。 圖╱翻攝自livedoor

因為經紀公司流動率很高，很多人找到更好的工作就離開了，所以做到40歲就很資深了；我認識最老的經紀人是從草苺牛奶開始做的，在這一行可是所有人看到都是夾卵蛋立正站好打招呼的前輩，但入行時他也是被呼之即來揮之即去的小弟，每天只怕被學長盯，再加上女優來來去去要照顧的人太多，真正有保持聯絡的沒幾個，所以如果有人問女優引退去哪兒了他大多也是雙手一攤說我不知道⋯⋯

連他都是這樣了，那其他更菜的經紀人知道的就更少了；所以2008年以前出道的女優在幹嘛真的很難查，比方說川島和津實是不是嫁給經紀人？愛田由現在睡在誰的床上？憂木瞳還有沒有像以前一樣愛穿丁字褲？現在通通查不到－－當然還有一點很重要，那就是那時候的AV女優沒有像現在一樣必須在社群網站和大家互動、要一直辦活動和大家見面想辦法圈粉，很多人都是把合約走完賺到了錢（對，就白石茉莉奈的說法是以前的女優比較好賺）就去藏龍再也不拋頭露面，也不太需要擔心身分曝光〜

愛田由也是大家詢問的對象。 圖╱翻攝自eroerogazo

但現在呢？

時代真的不一樣了，以前的女優退了就是退了，她們要展現新人生和AV女優這身分說再見，但現在的女優思考的是我雖然不拍AV了，但之前的身分有沒有辦法再給我什麼？所以有些女優會去搞Fans Club或是Only Fans，靠著販售照片或是活動的方式繼續賺錢，像彩美旬果和沖田杏梨聽說因此收入頗豐；另外，自媒體的興盛也讓很多退役女優產生了轉行當網紅的念頭，像在AV界一待超過15年的吉澤明步就去做了Youtuber，和現役時代這個不行那個不行的作風完全不同，她不但敢素顏見人而且將近40歲了還扮成美少女戰士求關注，顯然是玩得很瘋……

彩美旬果搞粉絲俱樂部收入頗豐。 圖╱翻攝自prestige-av

而身分容易曝光的狀況也讓很多退役的女優乾脆固定在社群網站向影迷報告自己在做什麼：像曾是SOD一姐的範田紗紗不久前才告訴大家自己已經出道19年了，準備直播和大家在網路上聊聊天；而之前以我行我素著稱還流出與男友洗鴛鴦浴照片的童顏女優愛田櫻則是坦承自己已經離婚，現在是四個小孩的媽，不久前還公開了自己現在的照片，告訴大家照顧小孩很累，她已經好久沒有好好打扮，平常都是戴著眼鏡處理家務⋯⋯

愛田櫻現在是四個小孩的媽。 圖╱翻攝自twitter@sakuraaida0418

再加上板垣梓上SOD告訴大家「生了小孩一樣有小蠻腰」，這一行和以前真的不一樣了，以前先不管未來會不會復活，退休了就是拋棄AV女優的身分，但現在大家真的是活到老做到老，就算不拍片了還是會保留女優的身分，往好的方向想是喜歡的女優我們一直找得到，不用怕她們說不見就不見；但往比較不好的地方思考就是一步江湖無盡期，女優想完全引退是難上加難，一直保留著女優身分站在鏡頭不見得是好事，出了什麼事難免被拿放大鏡看的〜